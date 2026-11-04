チャンピオンズリーグでのPSVを採点。際立った選手が2人、5点の選手も2人

マチェイ・コヴァーシュ：7.5

セルジーニョ・デスト：6.5

右サイドバックのデストは序盤、ヤン・ゾマーと1対1になり、先制の好機を迎えた。しかし、スイス人GKが見事なセーブを見せた。前半終了10分前にも、デストはブルージュの経験豊富なGKに阻まれた。敗れはしたものの、デストはPSVの攻撃で幾度も脅威となった。

ルシャレル・ヘールトロイダ：7

アルマンド・オビスポ：5.5

フィリップ・コスティッチ：5

マウロ・ジュニオール：6

佐野航大：7.5

フース・ティル：6

イヴァン・ペリシッチ：6

クロアチア人のベテランは、古巣を相手に数多くのクロスを供給した。しかし、先制点を積極的に狙ったPSVのゴールにはつながらなかった。前半をリードして折り返したのは、クラブ・ブルージュの方だった。

スヴェン・マイナンス：5

臨時でセンターフォワードを務めたマイナンスは、クロスからニコロ・トレソルディにヘディングで先制点を決められるのを防げなかった。その直後には、反対側のゴールで同点に迫った。フィジカルの強いブルージュのDF陣を相手に明らかに苦戦したが、後半は改善した。それでもヒールパスでミスを犯し、その後のカウンターからカルロス・フォルブスに決勝点を奪われた。

ルベン・ファン・ボメル：6.5

ウイングのファン・ボメルは時折加速し、マークについたキリアニ・サッベをスプリントで振り切った。その後、ヘディングが惜しくもクロスバーに当たったが、ファウルを取られた。後半にはヘディングシュートをゴールライン上でクリアされ、リカルド・ペピとの交代でピッチを退いた。