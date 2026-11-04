あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
広告
FBL-EUR-C1-PSV EINDHOVEN-CLUB BRUGGEGetty Images
Rian Rosendaal
翻訳者：

チャンピオンズリーグでのPSVを採点。際立った選手が2人、5点の選手も2人

PSVは水曜日、チャンピオンズリーグのグループステージでクラブ・ブルージュにやや不運な形で1-2の敗戦を喫した。数週間前に敵地でFCポルトを0-1で下したピーター・ボス監督とチームにとって、痛手となった。フットバルゾーンは今回も、アイントホーフェンのチームの先発選手を採点する。

マチェイ・コヴァーシュ：7.5

セルジーニョ・デスト：6.5

右サイドバックのデストは序盤、ヤン・ゾマーと1対1になり、先制の好機を迎えた。しかし、スイス人GKが見事なセーブを見せた。前半終了10分前にも、デストはブルージュの経験豊富なGKに阻まれた。敗れはしたものの、デストはPSVの攻撃で幾度も脅威となった。

ルシャレル・ヘールトロイダ：7

アルマンド・オビスポ：5.5

フィリップ・コスティッチ：5

マウロ・ジュニオール：6

佐野航大：7.5

フース・ティル：6

イヴァン・ペリシッチ：6

クロアチア人のベテランは、古巣を相手に数多くのクロスを供給した。しかし、先制点を積極的に狙ったPSVのゴールにはつながらなかった。前半をリードして折り返したのは、クラブ・ブルージュの方だった。 

スヴェン・マイナンス：5

臨時でセンターフォワードを務めたマイナンスは、クロスからニコロ・トレソルディにヘディングで先制点を決められるのを防げなかった。その直後には、反対側のゴールで同点に迫った。フィジカルの強いブルージュのDF陣を相手に明らかに苦戦したが、後半は改善した。それでもヒールパスでミスを犯し、その後のカウンターからカルロス・フォルブスに決勝点を奪われた。

ルベン・ファン・ボメル：6.5

ウイングのファン・ボメルは時折加速し、マークについたキリアニ・サッベをスプリントで振り切った。その後、ヘディングが惜しくもクロスバーに当たったが、ファウルを取られた。後半にはヘディングシュートをゴールライン上でクリアされ、リカルド・ペピとの交代でピッチを退いた。