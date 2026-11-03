火曜日の夜に行われる対戦（18時45分開始）を数時間後に控え、VfBシュトゥットガルトは公式Xアカウントへの投稿でガラタサライに軽い皮肉を投げかけた。

すでに削除された投稿で、シュトゥットガルトのSNS担当者は、ガラタサライの本拠地ラムズ・パークにあるスピーカー設備の写真を掲載。そこに考え込む表情の絵文字を3つ添えた。

背景にあるのは、トルコの首都のクラブのスタジアムにおける雰囲気をめぐり、繰り返し浮上している議論だろう。過去には、ガラタサライのファンによる有名な口笛の音がスタジアムのスピーカーでも増幅され、雰囲気をさらに熱くするとともに、アウェーチームをより威圧しているのではないかという指摘がたびたび上がっていた。

しかし、この投稿はイスタンブールのクラブのサポーターにはまったく受け入れられなかった。多くのユーザーが批判的、あるいは侮辱的なコメントを書き込み、VfBはほどなくして投稿を削除し、公に謝罪することになった。

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ガラタサライのファンはVfBシュトゥットガルトの謝罪にどう反応したのか？

ブンデスリーガのクラブは「ガラタサライの皆さま、私たちが皆さまのスタジアムから共有した投稿に、誰かを傷つける意図はありませんでした。もしそのようなことが起きたのであれば、お詫びいたします。イスタンブールでの温かいおもてなしと、両クラブ間の良好な協力関係に感謝しています。皆さまの素晴らしいスタジアムで、公正で白熱した試合が行われることを願っています」と記した。

これに対し、ガラタサライの公式アカウントは謝罪を受け入れ、VfBの声明に「ありがとう！ 世界最高のサッカーの雰囲気を持つスタジアムの一つで、皆さんをお迎えするのを楽しみにしています。素晴らしい試合にしましょう！」とコメントした。

一方、シュトゥットガルトの謝罪投稿にも、ファンからは時に激しい批判が相次いだ。投稿はわずか10時間で140万回閲覧され、約2200件のコメントの大半はガラタサライのサポーターによるものだった。

試合に目を向けると、シュヴァーベン勢は火曜日の夜、ノックアウトステージ進出に向けてさらに大きな一歩を踏み出す可能性がある。VfBは3試合を終えてすでに勝ち点7を獲得。勝ち点10となれば、中間ラウンド進出に片足を踏み入れることになる。