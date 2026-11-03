チャンピオンズリーグでの対戦を前に炎上、VfBシュトゥットガルトがガラタサライのファンに謝罪

火曜日の夜に行われる対戦（18時45分開始）の数時間前、VfBは自身のXアカウントへの投稿で、ガラタサライに軽く皮肉を浴びせた。

その後削除された投稿で、シュトゥットガルトのSNS担当者は、ガラタサライの本拠地ラムズ・パークにあるスピーカー設備の写真を公開。考え込む表情の絵文字を3つ添えた。

背景にあるのは、トルコの首都のクラブのスタジアムの雰囲気をめぐって、たびたび持ち上がる議論だろう。ガラタサライのファンによる有名な口笛の音が、スタジアムのスピーカーでさらに増幅されているのではないかとの疑惑は、以前から繰り返し浮上してきた。雰囲気をいっそう盛り上げ、アウェーチームに対する威圧感を強めるためだという。

しかし、この投稿はイスタンブールのクラブのサポーターから強い反発を招いた。批判や侮辱を含むコメントが多数寄せられたため、VfBは間もなく投稿を削除し、公に謝罪した。

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ガラタサライのファンはVfBシュトゥットガルトの謝罪にどう反応したのか？

ブンデスリーガのクラブは「親愛なるガラタサライの皆さん。皆さんのスタジアムから共有した投稿で、誰かを傷つける意図はありませんでした。もしそのようなことがあったのなら、おわびします。イスタンブールでの温かいおもてなしと、両クラブの良好な協力関係に感謝しています。皆さんの素晴らしいスタジアムで、公正で白熱した試合が行われることを願っています」と記した。

一方、ガラタサライの公式アカウントは謝罪を受け入れ、VfBの声明に「ありがとう！ 世界最高のサッカーの雰囲気を誇るスタジアムの一つで、皆さんを迎えるのを楽しみにしています。素晴らしい試合にしましょう！」とコメントした。

ただ、ファンからはシュトゥットガルトの謝罪に対しても、一部で厳しい批判が相次いだ。投稿はわずか10時間で140万回閲覧され、約2200件のコメントの大半はガラタサライのサポーターによるものだった。

試合面では、シュトゥットガルトは火曜日の夜、決勝トーナメント進出に向けてさらに大きく前進する可能性がある。3試合を終えてすでに勝ち点7を獲得しており、勝ち点10に達すれば中間ラウンド進出に片足をかけることになる。