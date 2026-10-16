イタリアのナポリは今シーズン、最良の時を過ごしているとは言えず、マッシミリアーノ・アッレグリ監督とベルギー代表のスター、ケビン・デ・ブライネとの間にある緊張した関係に注目が集中している。

ナポリは先週火曜日、チャンピオンズリーグでビジャレアルにアウェイで1-3と敗れ、これは同大会でイタリア勢が味わった2度目の敗戦となった。

ナポリの苦悩は敗戦だけにとどまらなかった。この試合ではアッレグリとデ・ブライネの間で戦術的な意見の対立が起こった。監督はベルギー代表のスターに後方へ下がるよう求め、マクトミネイを前方に押し出して攻撃面でより大きな自由を与えようとしたが、デ・ブライネはその指示に従わず、タッチライン際でアッレグリを激しく苛立たせた。

金曜日に行われた記者会見で、アッレグリはデ・ブライネとの問題について直接問われ、選手の振る舞いに対する不満の存在を否定して論争に終止符を打った。「カルチョメルカート」が伝えたところによると、同監督は次のように語っている。「デ・ブライネのいくつかの振る舞いに不満を感じ始めているのか？いや、まったくない。試合のある瞬間にピッチ上で単なる誤解があっただけで、話はそこで終わっている」

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アッレグリは両者の間にある言語の壁に関するいくつかの詳細も明かし、それがコミュニケーション上の混乱を生んだ原因だったと指摘して、こうコメントした。「ほかにも誤解は起きたし、これからも起こるだろう。しかし重要なのは、すぐに互いを理解し合うことだ。私が英語を話して彼がイタリア語を話すか、あるいは私が英語で話し始めて彼がイタリア語で話すか、それが少しばかりの混乱を招いた。だが彼は賢い男で、しっかりと理解してくれた」

なお、ナポリはセリエA順位表で勝ち点10の8位につけており、6節を終えて首位インテルとは勝ち点6差となっている。南イタリアのクラブは明日土曜日、第7節でベネチアと対戦する。