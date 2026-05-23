土曜の夜、ジローナは残留を逃した。エルチェとの直接対決で勝利が必要だったが1-1の引き分けに終わり、ミチェル監督率いるチームは敗退。マヨルカも勝利したものの残留ならず。

ジローナではドニー・ファン・デ・ベークがベンチに留まり、デリー・ブラインドは体調不良でメンバー外だった。

前半はチャンス少なく、ボール支配率で上回るジローナも39分に先制を許した。

エルチェのフリーキックがペドロ・ビガスの頭を経由し、アルバロ・ロドリゲスへ。ウルグアイ人はゴールに背を向けていたがスペースを見つけ、左足で先制点を叩き込んだ：1-0。ジローナは窮地に立たされた。

前半終了間際にはロドリゲスが2点目を狙うも、サイドネットに外れ、エルチェは1点リードで折り返した。

後半、ジローナは戦術を変更。48分、ウナヒのFKをGKが弾き、マルティネスが押し込み1-1。

80分には途中出場のレマルが左足で放った強烈なシュートがクロスバーを叩いたが、追加点は奪えず。ジローナはその後も攻勢を続けたものの、得点は生まれず、降格が事実上決定した。

この結果、ジローナはセグンダ・ディビシオンへの降格が決まった。同クラブは2024/25シーズン、ラ・リーガ3位でチャンピオンズリーグに出場していた。ジローナに加え、マヨルカとレアル・オビエドもスペイン2部へ降格。最終節まで接戦が続いた。ジローナ、エルチェ、マヨルカ、オサスナ、レバンテが降格の危機にあった。