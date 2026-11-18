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マンチェスター・シティには今もプレミアリーグ降格の可能性がつきまとう。財務的フェアプレー（FFP）違反に対する最も厳しい処分が科された場合、チャンピオンシップのクラブがなぜシティを「望んでいない」のか、ディートマー・ハマンがGOALに語った。長期にわたるこの問題の最終判断は間近に迫っている。

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有罪裁定に対して異議申し立て

金銭面の規則違反114件について有罪と判断されたシティは、処分がどうなるかを待っている。クラブは 一貫して違反を否定しており 、今後さらに異議を申し立てる可能性もある。

とはいえ、誰もが競技から注意をそらすこの長期にわたる騒動に、何らかの形で決着がつくことを望んでいる。過去2年間には、 プレミアリーグからの追放 から巨額の罰金、補強禁止に至るまで、さまざまな制裁が取り沙汰されてきた。

輝かしい成功の時代

シティが勝ち点を剥奪され、順位を大きく落としてプレミアリーグから降格する可能性は、繰り返し指摘されてきた。2026-27シーズンには、下位3チームから抜け出す望みがなくなるかもしれない。

そうなれば、シティは2001-02シーズン以来初めてEFLで戦うことになる。それからクラブは大きく前進し、 シェイク・マンスールがオーナーに就任したこと も、エティハドでの黄金期の実現につながった。

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プレミアリーグでは 8度の優勝を果たし 、国内カップ戦とチャンピオンズリーグも制した。ペップ・グアルディオラはマンチェスターでの象徴的な10年間に20個のトロフィーを獲得した。

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シティは来季、チャンピオンシップで戦うのか？

そう遠くない将来、 大きな後退を余儀なくされる可能性もある 。かつてシティでプレーしたMFディートマー・ハマンは、ロットランド・ライブ・カジノとの提携による取材で、来季のシティが2部で戦う可能性を問われ、GOALにこう語った。「誰もが意見を持っているし、何かを知っているふりをする人もいる。

「先日、ある人は処分を免れるかもしれないと言っていた。別の人は勝ち点70の剥奪だと言い、また別の人は制裁が来季に科されると言った。異議申し立てが認められなければ、数週間以内に結果が出ると思うが、他のクラブへの金銭的な補償に加え、大幅な勝ち点剥奪が必要になる。

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「ただ、チャンピオンシップのクラブはすでに、シティに降りてきてほしくないと言っている。昇格できるわずか3枠のうち、1枠をシティが占めるからだ。私なら下したくない判断だね。それでも、金銭的な補償と大幅な勝ち点剥奪以外の結論になれば驚くよ」

FFP問題で考えられる制裁

シティでプレーした元DFダニー・ミルズも最近、GOALに対し、 考えられる制裁 とその重さについて、「軽い処分で済むなら、まったくの茶番だ」と語っている。

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「エヴァートンは1件か2件の違反で処分された。［ノッティンガム］フォレストも同じだ。勝ち点6、勝ち点4の剥奪で、違反は数件だったし、彼らはその件についてオープンだった。正直に話していた。確かにフォレストはそこまでではなかったかもしれないが、エヴァートンは非常に明確だった。

「エヴァートンはスタジアムの事情があって不運だった。オーナーが制裁を受けて資金が引き揚げられ、勝ち点6を剥奪されたのだから。それなら処分を変えなければならない。

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「問題になっているのは7件の重大な違反だよね？ 114件あるのは知っているが、資金面での不正が大規模に行われたシーズンが明らかに7、8シーズンある。それが最大の問題だ。

「その7、8シーズンを見て、『本当に厳しく罰するべきなのはそこだ』と言わなければならないと思う。そして、協力せず、できる限り長く引き延ばしたこともある。それに対する処分を上乗せしてもいい。

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「司法制度とはそういうものだ。スピード違反で罰金を科されたとき、非を認めれば違反点数は3点。裁判で争って負ければ6点になる。それほど複雑な話ではないはずだろう？ 私には、7シーズン分の処分が妥当だと思える」

当面はプレミアリーグで勝ち点獲得を目指す

現在、イタリア人指揮官エンツォ・マレスカの下で戦うシティは、プレミアリーグで10試合を終えて勝ち点21を獲得し、3位につけている。ただし、リーグ戦では3連敗を喫している。

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土曜日にはフラムをホームに迎え、再びプレミアリーグの試合に臨む。一方で、来季は どのカテゴリーで戦うのか 、そして 巨費を投じて築いたチームに誰が残るのか という疑問は消えていない。