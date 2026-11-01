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バイエルン・ミュンヘンのMFコンラート・ライマーは、王者が23本のシュートを放ち、ゴール期待値（xG）4.18を記録しながらも、ボルシア・ドルトムントに2-2の引き分けに持ち込まれたことに強い苛立ちを示した。ハリー・ケインは後半にPKを失敗し、バイエルンのシュートは3度ゴールの枠に阻まれた。

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攻撃面で圧倒したバイエルン、ドローに終わる

バイエルン・ミュンヘンはアリアンツ・アレーナでの90分間、ボルシア・ドルトムントを圧倒したものの、2-2の引き分けに終わった。コンラート・ライマーが先制点を挙げ、セルー・ギラシに同点とされた後、ダヨ・ウパメカノがバイエルンのリードを取り戻した。

バイエルンは23本のシュートを記録し、そのうち18本はペナルティーエリア内から放った。ゴール期待値（xG）は4.18という高い数字に達した。

一方、ドルトムントはxGがわずか0.63だったが、限られたチャンスから2得点を挙げた。

報われなかった後半のプレーを悔やむライマー

攻守にわたって際立つプレーを見せたライマーは、バイエルンは余裕を持って勝利できるだけのプレーをしたと強調した。「もっと得点できるだけのチャンスはあった。ドルトムントが後半に、決めた2点以外にそれほどチャンスを作ったとは思わない」とライマーは語った。

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「後半は実際、前半より良かったと思う。プレーもボールの動かし方も良くなり、多くのチャンスを作った。ただ、今日はそれを決められなかった」

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「結局、90分に許してはいけない失点を喫した。それで2-2の引き分けに終わった。ドルトムントにとっては、間違いなく僕たちより良い結果に感じられるだろう」とオーストリア人MFは付け加えた。

ゴール枠直撃とPK失敗が響く

バイエルンは試合を決めきれず、不運も重なった。王者のシュートは3度、ゴール枠をたたいた。序盤にはマイケル・オリーセのシュートがポストに当たり、ハリー・ケインがPKでクロスバーをたたいた。

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交代出場のレナート・カールも、ファビオ・シウバによる終盤の同点ゴール前、アディショナルタイムにシュートをゴール枠に当てた。

ライマーは選手層の厚さの重要性を強調し、「今は一人ひとりの選手が重要になる時期に入っている。僕たちは団結している」と話した。

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王者、マドリードでの巻き返しを目指す

引き分けたバイエルンは勝ち点18でブンデスリーガ首位を維持し、得失点差でドルトムントを上回っている。

チームは火曜日、チャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリーと対戦するためスペインへ向かう。

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バイエルンは多くのチャンスを生み出す力を、欧州の舞台での勝ち点3につなげたいところだ。