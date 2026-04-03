チャロン・シェリーがシーズン真っ只中に重大な決断を下す

金曜日に、チャロン・シェリーがスリナム代表を引退することが明らかになった。37歳のこのミッドフィールダーは、スリナム代表が今夏のワールドカップ出場を逃したことを受け、本大会出場を目指す新たな挑戦は行わない方針だ。

シェリーは自身のソーシャルメディアを通じて、この決断に関する声明を発表した。「2012年の『スリプロフス』から始まり、ナシオ（代表）に至るまで、長い道のりだった。ワールドカップ出場を目前に控えた瞬間まで、それはまるで現実とは思えない夢のようだった」と、NEC所属のこのミッドフィルダーは綴っている。

ベテラン選手はこう続ける。「キャリアの中で多くの経験を積んできたが、最大の夢はスリナム代表としてワールドカップに出場することだった。残念ながら、それは叶わなかった。このことは、私にとってキャリアの中でいつまでも痛ましい瞬間として残るだろう。なぜなら、その夢がもう叶うことはないだろうと分かっているからだ。」

シェリーは失望に浸ることはなく、代表でのキャリアを何よりも誇りに思っている。「スタッフやトップ選手たちと共に成し遂げたこと、そして世界中にスリナムの名を広めたことは、大いに誇りに思うべきことだ。これからは、これから台頭してくる新世代や、もちろんすでに活躍している選手たちの活躍を楽しんでいきたい。」

シェリーの引退の決断は、パスポート問題とは無関係だ。このミッドフィールダーは予防措置としてNECから出場停止となっていたが、移民局（IND）との話し合いを経て、再びナイメーヘンのチームでプレーできるようになった。

エティエンヌ・ヴァッセンをはじめ、多くの関係者が、代表戦10試合に出場したチェリーの引退を称賛している。「心優しい男だ。君と一緒にプレーできたことに感謝している！」と、FCフローニンゲンのゴールキーパーはインスタグラムに綴った。