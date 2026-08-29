AZは今季のエールディビジで依然として無敗を維持している。土曜夜にはリーグ戦4試合目も勝利。アルクマールでゴー・アヘッド・イーグルスを5-2で圧倒した。

前半はとりわけ、奇妙なゴールが目立った。デイブ・クワクマンが試合序盤、ビクトル・エドバルドセンに当たってコースが変わったミドルシュートで均衡を破り、1-0とした。

レーロイ・エフテルト率いるチームはAFASスタディオンで試合を支配したが、その優位を長い時間、追加点へと結びつけることができなかった。するとゴー・アヘッド・イーグルスが突如として試合を振り出しに戻した。

メレ・メウレンステーンのシュートはコースが変わり、AZのGKヤリ・デ・ブッセルは苦しみながらもセーブ。そのこぼれ球に対しては、エドバルドセンのシュートを止める術はなく、1-1となった。

AZは前半終了前、ロ＝ザンジェロ・ダールのゴールで再びリードを奪った。これもまたコースが変わったシュートで、2-1。ゴー・アヘッド・イーグルスのGKシェティル・ハウグには、今回もほとんど責任はなかった。

エフテルトのチームは後半の立ち上がりも非常に力強く入り、数分のうちにリードを広げた。ルイス・スハウテンが、アルクマール勢の左SBとしてここ数週間で非常に強い印象を残しているメキシコ人、マテオ・チャベスの絶妙なパスを受けて決め、3-1とした。

チャベスは68分、自らも歓喜の輪に加わった。ゴー・アヘッド・イーグルスの雑なビルドアップを突いて、クロスバーの下側を叩くシュートを力強く決め、4-1。これがこの夜唯一の見事なゴールだったわけではない。ダールも再び持ち味を示し、ボールを見事にファーサイドへとカーブさせて5-1とした。

後半アディショナルタイム深く、ゴー・アヘッド・イーグルスも1点を返した。途中出場のステファン・インギ・シグルザルソンのシュートは両ポストの内側に当たってピッチ内へと転がり戻ったが、その後マティス・シュライが押し込み、5-2となった。



