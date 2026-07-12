チャカが厳しいメッセージを発信：「11対11なら、アルゼンチン戦の歴史は変わっていた！」

スイス代表主将グラニット・シャカは、ブリル・エンボロの退場が2026年W杯準々決勝アルゼンチン戦の転機だったと語った。

69分、アルゼンチンのレアンドロ・パレデスがエンボロと接触した際、主審はまずパレデスにイエローカードを提示した。しかしVAR介入により判定が覆り、エンボロに2枚目の警告が出された。

映像確認の結果、主審はパレデスへの警告を取り消し、インボロに「演技」としてイエローカードを提示した。前半に1枚目の警告を受けていたインボロは2枚目のイエローで、スコアが1-1の同点だった72分に退場した。

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チャカは「レッドカードで試合の流れが変わった。ポジティブなゲームプランも台無しになった」と語った。

「審判の判定ひとつで負けるのはつらいが、最終的には彼の判断だ」と続けた。

スイス代表キャプテンは続けた。「試合が終わった今、この事実を受け入れるのは難しい。ロッカールームは静まり返り、私も落胆している。」

それでも「強豪アルゼンチン戦後に失望していることは、このチームのメンタリティの表れだ」と語った。

さらに「ルールは変えられないが、この判定は試合の楽しさを台無しにした」と語った。

その選手がどうすればよかったのかは分からないが、とにかくプレーの楽しさを奪わないでほしい」と付け加えた。

チャカは「良い試合ができた。11対11なら互角だったはずだ。今は言葉が見つからない」と語り、締めくくった。

この結果、アルゼンチンは準決勝進出を決めたが、スイスは大会を去った。