チチャリート・エルナンデス、サッカーからTikTokのサンドイッチ動画へ：その動画が話題沸騰中

新たなキャリア。チチャリート・エルナンデスは数週間前に前所属チームであるチバス・グアダラハラを退団し、現在はフリーエージェントとなっている。元マンチェスター・ユナイテッドのFWは、TikTokで料理人としての新たな活動を始めることを決意した。彼の認証済みアカウントには720万人のフォロワーがいる。





「エル・チチャリート・サンドイッチ」 - メキシコ代表の歴代最多得点者（通算52ゴール）である彼は、今やサンドイッチ作りを楽しんでいる。「エル・チチャリート・サンドイッチ」の作り方を全工程にわたって紹介する動画は、料理の工程をプロフェッショナルな手つきで丁寧に解説していることから、420万回再生を記録した。 最後に、元マンチェスター・ユナイテッドおよびレアル・マドリードのストライカーは、自らの手作りのサンドイッチを味わうだけでなく、出来栄えにも大満足している様子だ。

新たなキャリア――エルナンデスは以前から、まるで本物のインフルエンサーであるかのように、SNS上で戦略を練り、活動してきた。フォロワー数630万人を誇る彼のインスタグラムプロフィールをざっと見れば、そのことがよくわかる。チバスに所属していた頃でさえ、彼は日々の生活に関するさまざまなVlogを投稿し、ファンと交流していた。Twitchのライブ配信からのクリップ、ユーモアあふれる動画編集、ゲームプレイ動画、その他多くの驚くべきコンテンツを投稿していたのだ。











