明日火曜日に行われるレアル・マドリード対バイエルン・ミュンヘンの一戦は、チャンピオンズリーグ準々決勝の目玉試合と言える。両チームの歴史、通算21回の優勝（15対6）、そして激しいライバル関係が、その何よりの証左である。

今回、サンティアゴ・ベルナベウで行われるこの試合は、欧州サッカー連盟（UEFA）がレアル・マドリードとの間でスーパーリーグに関する合意を発表した後に生まれた、欧州サッカーの新たな体制を明確に象徴するものであり、より一層重要な意味を持つことになる。

スペイン紙『アス』は、「UEFAのアレクサンダー・チェフリン会長が、レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長と共にベルナベウのVIPボックスに姿を見せ、欧州サッカーの新たな時代の幕開けを告げる」と報じた。

また、スペイン王立サッカー連盟（RFEF）のラファエル・ロサン会長も試合に臨席する。

この取り組みは、ここ数年続いていた緊張を解消するものだ。両者は、公式声明に加え、欧州サッカーが論争や対立から離れ、同じ方向に向かっていることをファンに理解してもらうためには、公的な一歩を踏み出す必要があると認識していた。そして、火曜日にサンティアゴ・ベルナベウで行われるような試合ほど、それを実現するのにふさわしい方法はない。

欧州サッカーのエリートたちがマドリードに集結し、大陸の大会において平和と理解が今や支配的であることを示すことになる。

チエフリン自身も、先日のUEFA記者会見で次のように語った。「ベルナベウへの復帰？もちろん、なぜダメなんだ？僕はすでにパリやミラノ、バルセロナにいるんだ。問題ないよ…そう、その時が来たんだ」。

この一連のプロセス全体、そしてここ数週間の展開において、中心的な人物がいた。パリ・サンジェルマンの会長、ナセル・アル・ハリーフィこそが、統一された欧州サッカーを築くための接近と初期の合意の原動力であった。

パリの会長こそが、以前の緊張した状況から抜け出す道を見つけるため、すべての関係者を交渉のテーブルに集めるよう強く主張し、率先して動いた人物だ。

現在のチャンピオンズリーグの形式は、放映権契約のため2027年6月まで継続されるが、その改善策、あるいはむしろ、現在のサッカーの状況やファンの期待に合わせた調整方法についての検討はすでに始まっている。

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