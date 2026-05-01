GOALが、本日のチェンナイ・スーパー・キングス対ムンバイ・インディアンズの試合を視聴する方法を紹介します。英語のライブ配信はこちら。

試合プレビュー

Getty Images

5月2日、チェンナイ・スーパー・キングスとムンバイ・インディアンズの2026年シーズン第2戦が、スピンが効くチェパウクのピッチで行われる。第44戦目となりプレーオフ争いが佳境を迎える中、この「エル・クラシコ」は両チームにとって負けられない一戦だ。ムンバイは過去にもチェンナイに善戦してきたが、M.A.チダンバラム・スタジアムのピッチはスピンを誘いやすく、ホームのチェンナイに戦術的優位をもたらす。

CSKはヌール・アフマドとラヴィンドラ・ジャデジャの「スピン・ツイン」でMIの中盤を攻略を狙う。スーパー・キングスにとっての鍵は、シヴァム・ドゥベがムンバイのスピナー陣に反撃し、ジャスプリット・ブムラが最終イニングに登板する前に流れを変えること。 チェンナイの上位打線が新球を乗り切れば、ホームの条件を熟知する彼らは非常に手強い。

ハーディク・パンディヤ率いるMIは、忍耐力が求められるピッチで、彼らの高速戦術をどう機能させるかが課題だ。 鍵はスリーヤクマール・ヤダヴの隙を突く打撃と、アンシュル・カンボジの勢いある奪三振だ。序盤でMIが突破口を開けなければ、チェパウクの観衆とチェンナイのスピン陣が「イエロー・アーミー」を重要な勝利へ導くだろう。

チェンナイ・スーパー・キングス対ムンバイ・インディアンズ 試合開始時間

🏟️ 会場： M.A.チダンバラム・スタジアム（チェンナイ） ⏰ 開始時間： 19:30（IST）

チェンナイ・スーパー・キングス対ムンバイ・インディアンズの試合は、2026年5月2日午後7時30分（インド標準時）に開始されます。

🇬🇧 英国での視聴方法

Skyをご利用中のお客様は、オンラインまたは「My Sky」アプリでいつでもSky Sportsを追加できます。Sky Stream付きで月額22ポンドから。追加料金なしでSky Sports+も利用でき、より多くのスポーツを生中継で楽しめます。Sky Sportsアプリを使えば、外出先でもiPhone、iPad、Androidで試合をダウンロード視聴できます。

Sky契約者でない方もNOW TVで視聴可能。スポーツ・デイ・メンバーシップは14.99ポンドで24時間全12チャンネルを利用できます。「フルフレキシブル」プランは30日間無制限で利用でき、月額£34.99、自動更新です。

さらに「12ヶ月セーバー」プランは月額27.99ポンドと20％割引ですが、12ヶ月の最低契約期間があります。期間後は解約しない限り月額34.99ポンドで自動更新されます。

🇺🇸 米国・カナダでIPL 2026を観る方法

Willow TVはクリケット専門チャンネルで、米国ではIPLを独占配信しています。ライブ配信や見逃し配信で試合をリアルタイムで視聴でき、詳細な分析や解説、ハイライトも楽しめます。

FuboTVはWillow TVを含むストリーミングサービスで、IPLなど多彩なスポーツを配信。プランは複数あり、新プラン「Fubo Sports」は初月45.99ドル、2ヶ月目以降55.99ドル。 ESPN Unlimited、ESPN2、ESPNews、ESPNU、NFL Network、Tennis Channelに加え、ABC、CBS、Foxなどのローカルネットワークを含む28以上のチャンネルを擁し、シンプルでスポーツに特化した構成となっています。その他のFuboプランは月額84.99ドルからで、すべてのプランにおいて新規加入者向けに7日間の無料トライアルが利用可能です。プロレスやスポーツ全般のファンにとって、迷う余地のない選択肢です。

🇦🇺 オーストラリアでIPL 2026を観る方法

IPL 2026の全試合は、テレビのFox Cricketチャンネルで視聴できます。Foxを契約していない場合は、スポーツストリーミングサービスKayo Sportsでも配信されます。プランは2種類です。詳細は以下です：

Kayo Standard

個人視聴者向けの基本プラン。

料金： 月額29.99ドル

月額29.99ドル 同時視聴： 1画面

1画面 画質： ハイビジョン（最大1080p）

ハイビジョン（最大1080p） 主な機能：50種目以上のスポーツにフルアクセス、SplitView（1画面で複数試合を視聴）、契約期間の縛りなし。

Kayo Premium

家庭向け最高プラン。

価格： 月額45.99ドル

月額45.99ドル 同時視聴： 2画面

2画面 画質：4K Ultra HD （対象コンテンツ・デバイス限定）

（対象コンテンツ・デバイス限定） 主な特長：スタンダードプランの全機能に加え、4Kストリーミングと同時視聴枠が1つ追加。

🌏 IPL 2026の世界中での放送

国 ネットワーク／ストリーミング 🇿🇦 南アフリカ SuperSport 🇦🇺 オーストラリア Foxtel、Kayo Sports、YuppTV 🇨🇦 カナダ Willow TV、YuppTV、SlingTV 🌎 カリブ海・ラテンアメリカ フロー・スポーツ、YuppTV 🇫🇷 フランス YuppTV 🇮🇳 インド JioCinema、Disney Plus Hotstar 🌍 中東 noon

🛜 VPNを使えば、どこからでもIPL 2026を観戦できます。

お住まいの地域でIPLが見られない、または旅行中でも、VPNを使えばどこからでも視聴できます。VPNは通信を暗号化し、地理的制限を回避して好きなストリーミングサービスに接続します。

NordVPNの利用が特におすすめですが、他の選択肢を知りたい場合はVPNガイドをご覧ください。