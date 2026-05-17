チェンナイ・スーパー・キングス対サンライザーズ・ハイデラバード戦の視聴方法：ライブ配信、テレビ放送局、開始時間

チェンナイ・スーパー・キングス対サンライザーズ・ハイデラバード戦の英語ライブ配信を視聴する方法は、GOALで確認できます。

試合プレビュー

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両チームとも調子が上がってきたと感じてこの試合に臨んだ。イシャン・キシャン率いるSRHは現在4～5位で、直近ではラジャスタン・ロイヤルズに大勝した。 一方、ガイクワッド率いるCSKは序盤3連敗後、2連勝で浮上した。上位進出へ、両チームにとって重要な一戦となる。

注目は若さと経験の対決。SRHは若手速球投手プラフル・ヒンジとサキブ・フセインがトップオーダーを打ち崩し、勢いに乗る。CSK打線はセンチュリーを記録したサンジュ・サムソンとシヴァム・ドゥベのパワーヒッティングが鍵だ。 ガイクワドは最近不調だが、キャプテンとして結果が求められる。

チェンナイ・スーパー・キングス対サンライザーズ・ハイデラバード 試合開始時間

🏟️ 会場： MA Chidambaramスタジアム（チェンナイ） ⏰ 開始時間： 19:30（IST）

チェンナイ・スーパー・キングス対サンライザーズ・ハイデラバードの試合は、2026年5月18日午後7時30分（インド標準時）に始まります。

🇬🇧 英国での視聴方法

Skyをご利用中のお客様は、オンラインまたは「My Sky」アプリでいつでもSky Sportsを追加できます。Sky Stream付きで月額22ポンドから、追加料金なしでSky Sports+も利用可能です。Sky Sportsアプリを使えば、外出先でもiPhone、iPad、Androidでライブ中継をダウンロード視聴できます。

Sky契約者でない方もNOW TVで視聴可能。スポーツ・デイ・メンバーシップは14.99ポンドで24時間全12チャンネルを利用できます。「フルフレキシブル」プランは30日間有効で、月額£34.99。期間終了前に解約しない限り自動更新されます。

さらに「12ヶ月セーバー」は20％オフの月額27.99ポンドですが、12ヶ月の最低契約期間があります。期間後は月額34.99ポンドで自動更新されます。

🇺🇸 米国・カナダでIPL 2026を観る方法

Willow TVはクリケット専門チャンネルで、米国でIPLを独占配信しています。ライブ配信や見逃し配信で試合をリアルタイムで楽しめます。詳細な分析、解説、ハイライトも視聴できます。

FuboTVはWillow TVを含むストリーミングサービスで、IPLなど多彩なスポーツを配信。プランは「Fubo Sports」が初月45.99ドル、2ヶ月目以降55.99ドル。 ESPN Unlimited、ESPN2、ESPNews、ESPNU、NFL Network、Tennis Channelに加え、ABC、CBS、Foxなどのローカルネットワークを含む28以上のチャンネルを網羅し、シンプルかつスポーツに特化した構成となっています。その他のFuboプランは月額84.99ドルからで、すべてのプランにおいて新規加入者向けに7日間の無料トライアルが利用可能です。プロレスファンやスポーツファン全般にとって、迷うことなく選べるストリーミングサービスです。

🇦🇺 オーストラリアでIPL 2026を見る方法

IPL 2026の全試合はテレビのFox Cricketチャンネルで視聴できます。Foxを契約していない場合は、スポーツストリーミングサービスKayo Sportsでも配信されます。プランは2種類あります。詳細は以下の通りです：

Kayo Standard

個人視聴者向けの基本プラン。

料金： 月額29.99ドル

月額29.99ドル 同時視聴： 1画面

1画面 画質： ハイビジョン（最大1080p）

ハイビジョン（最大1080p） 主な機能：50以上のスポーツに完全アクセス、SplitView（1画面で複数試合を視聴）、契約期間の縛りなし。

Kayo Premium

家庭向け最高プラン。

価格： 月額45.99ドル

月額45.99ドル 同時視聴： 2画面

2画面 画質：4K Ultra HD （対象コンテンツ・デバイス限定）

（対象コンテンツ・デバイス限定） 主な特長：スタンダードプランの全機能に加え、4Kストリーミングと同時視聴枠が1つ増えます。

🌏 IPL 2026の世界中での放送

国 ネットワーク／ストリーミング 🇿🇦 南アフリカ SuperSport 🇦🇺 オーストラリア Foxtel、Kayo Sports、YuppTV 🇨🇦 カナダ Willow TV、YuppTV、SlingTV 🌎 カリブ海・ラテンアメリカ フロー・スポーツ、YuppTV 🇫🇷 フランス YuppTV 🇮🇳 インド JioCinema、Disney Plus Hotstar 🌍 中東 noon

🛜 VPNを使えば、どこからでもIPL 2026を観戦できます。

お住まいの地域でIPLの試合が見られない、または旅行中でも、VPNを使えばどこからでも視聴できます。VPNは安全な接続を作り、地域制限を回避して、お気に入りのサービスにアクセスできます。

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