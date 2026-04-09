チェルシーは常にスポットライトを浴びるクラブだ。たとえ静かな時期でもスタンフォード・ブリッジは活気づいている。 公式戦を確実に視聴したい方のために、ここでは実用的な情報をまとめます。大会によって放映権を持つ配信業者は異なります。つまり、1つのサブスクリプションで全てをカバーできるわけではありません。チェルシーの試合を放送する局と、見逃さないための情報をわかりやすく紹介します。

チェルシーの試合をテレビやライブストリームで観られるのはどこ？



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プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、カラバオカップ、コミュニティ・シールドのチェルシー戦をテレビやライブストリームで視聴する方法をまとめています。

ドイツではプレミアリーグは引き続きSkyが定番で、全試合を単独または同時中継で放送し、チェルシーの試合もすべてカバーされます。テレビ以外ではSky GoやWOWでストリーミング配信も利用できます。

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2025/26シーズンからはSkyのイングランドパッケージが大幅強化。プレミアリーグに加えカラバオ・カップもライブ配信されます。チェルシーのリーグカップ試合もすべてSkyで視聴可能です。

FAカップとFAコミュニティ・シールドはDAZNが独占配信し、チェルシーの試合もすべて視聴できます。

DAZNではFAカップとコミュニティ・シールドを独占配信。

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チャンピオンズリーグは権利が複数社に分散。チェルシーの試合はほとんどがDAZNで視聴できます。Amazon Prime Videoは毎週火曜に厳選された試合を独占配信し、チェルシー戦や英チーム試合が含まれることもあります。

2027/28シーズンからチャンピオンズリーグの放送が大きく変わります。パラマウント＋が参入し、ほとんどの試合を配信します。詳細はこちら。つまり、2027/28シーズンからはパラマウント＋をチェックしましょう。

チェルシーがチャンピオンズリーグ決勝に進出すれば、例年通り無料放送でも視聴できます。ドイツではZDFが放送を担当し、決勝戦は同局の定番番組として放送されます。

Amazon Prime Videoでは火曜の注目試合を独占配信。

チェルシーの試合情報はSPOXのライブティッカーで確認できる。

SPOXではチェルシーの国内・国際大会をライブ配信。キックオフ直前にこちらでライブティッカーをご確認ください。

チェルシーのクラブ概要はこちら。