チェルシーはイングランドでも、そう簡単に脚光を浴びる場から消えることのないクラブだ。たとえ比較的落ち着いた時期でも、スタンフォード・ブリッジでは常に何かが起きている。すべての公式戦をきっちり追いかけたい人にとって重要になるのが、放送・配信の情報だ。大会ごとに権利を持つ事業者が異なるため、1つの契約だけですべてをカバーすることはできない。チェルシーの試合を見るうえで関係する放送局や、最終的に1試合も見逃さないための情報を、ここで分かりやすく整理している。

チェルシーFC、放送情報をひと目でチェック：ブルーズの試合をライブでテレビ・配信するのはどこ？



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チェルシーFCのプレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、カラバオカップ、コミュニティ・シールドをテレビ・配信で見る

ドイツでは、プレミアリーグの定番の視聴先は引き続きSkyだ。この有料テレビ局が全試合をライブ放送しており、個別視聴でもカンファレンス形式でも楽しめる。もちろんチェルシーの試合もすべて含まれている。従来のテレビ視聴ではなく配信で見たい人は、Sky Go またはWOWでも視聴可能だ。

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2025-26シーズンから、Skyはイングランドの大会パッケージを大きく強化した。プレミアリーグだけでなく、カラバオカップもライブ配信される。つまり、チェルシーがリーグカップを戦う場合、その試合もすべてSkyで視聴できる。

FAカップとFAコミュニティ・シールドについては、ドイツではDAZNが独占放映権を保有している。配信サービスの同社が試合をライブ配信しており、当然ながらブルーズがこの2大会のいずれかでピッチに立てば、その全試合を視聴できる。

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チャンピオンズリーグの放映権は分かれている。チェルシーの試合の大半はDAZNでライブ視聴できる。さらに、Amazon Prime Videoが火曜日に毎週1試合の注目カードを独占配信しており、日程次第ではチェルシー戦や、より広くイングランド勢が絡む試合が対象になることもある。

2027-28シーズンからは、チャンピオンズリーグの放送に大きな変化がある。Paramount+が新たに参入し、今後は試合の大半を届けることになる。新たな権利配分の詳細は別途確認できる。つまり、2027-28シーズン以降に向けては、Paramount+をしっかり押さえておくべきということだ。

チェルシーがチャンピオンズリーグ決勝まで勝ち進んだ場合、決勝戦は通常どおり無料テレビでも放送される。ドイツではZDF がその役割を担っており、決勝は番組編成上の明確な目玉となっている。

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チェルシーFC、放送情報をひと目でチェック：SPOXのライブテキスト速報

SPOX では、ブルーズの国内外の大会における一部試合をライブテキストで速報する。ライブテキスト速報は、毎回キックオフ直前にここで確認できる。

チェルシーFCの放送情報：クラブ基本データ