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チェルシーDFウェスレイ・フォファナが、レアル・マドリーのスター選手との対戦で受けた心理的な衝撃と、サッカー界を去る寸前まで追い込まれた身体的な苦難を明かした。フランス人DFは、カリム・ベンゼマに圧倒されたと感じたチャンピオンズリーグの一戦を振り返った。

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フォファナ、ベルナベウでの厳しい一夜を振り返る

フォファナが世界最高峰の選手たちとの対戦を率直に振り返り、レアル・マドリーの元主将ベンゼマが自身のサッカー選手としての心に消えない傷を残したと認めた。チェルシーが敗退した2023年のチャンピオンズリーグ準々決勝を振り返ったセンターバックは、サンティアゴ・ベルナベウで目の当たりにしたレアル・マドリーの圧倒的な実力に打ちのめされたと告白。チェルシーは2試合とも0-2で敗れ、初戦ではベンゼマが得点を挙げ、レアル・マドリーの優勢を決定づけた。

「ベンゼマにはトラウマを植え付けられた。彼一人に僕たちは敗退に追い込まれた。彼とヴィニシウスは、もう手に負えなかった。ロドリゴがとどめを刺しに来た。僕はゴールを原動力にするタイプではないから。サッカーの話をするなら、ヴィニシウスとベンゼマの2人は圧倒的すぎた。手に負えなかった。モドリッチとも対戦したし、彼らはドリームチームだった」とフォファナはYouTube番組『Zack』への出演時に語ったと、Foot Mercatoが伝えている。

プレミアリーグと欧州の舞台の違い

25歳のDFは、イングランドのトップリーグで戦うにも高いレベルが求められる一方、欧州最高峰の舞台はまったく別物だと強調した。チェルシーのような強豪を代表していても、サンティアゴ・ベルナベウで欧州の名門と対戦したことは、厳しい現実を思い知らされる経験だったという。

「サンティアゴ・ベルナベウに試合をしに行って、彼らにサッカーを教えられた。チェルシーはレベルが高い。ビッグクラブにいて、プレミアリーグもレベルが高く、ビッグリーグでプレーしている。でもチャンピオンズリーグはそれ以上だ。さらに高いレベルなんだ」とフォファナは付け加えた。

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早期引退を考えるまでに

ピッチ上の難しさだけでなく、フォファナのチェルシーでの日々は長期にわたる負傷に大きく妨げられてきた。スタンフォード・ブリッジに移籍して以来、フランス人DFはさまざまな故障で計696日間、戦列を離れている。その中には 約1年間の離脱を強いられた重度の前十字靭帯損傷 も含まれる。度重なる挫折で精神的に追い詰められ、契約を破棄してプロサッカーから完全に身を引くことを真剣に考えるようになった。

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DFが限界を迎えたのは、エンツォ・マレスカ監督の下でプレーしていた2024-25シーズンだった。膝の大手術から復帰した後、太ももを続けて負傷し、自分の体が根本から壊れてしまったように感じたという。「前十字靭帯と半月板のけがから復帰した後、マレスカの下で太ももを2度痛めた時期があった。サッカーをやめたいと思っていた時期だ」とフォファナは明かした。

代理人の説得で現役続行へ

最終的にフォファナをサッカー界にとどめたのは、代理人たちの働きかけだった。引退するつもりだと伝えると、代理人たちは長期的な金銭面の責任と、現在2029年まで残る契約について思い起こさせた。離脱期間が続くとしても踏みとどまるよう促し、自分と家族のために築いてきた将来を簡単に諦めるには、これまで懸命に努力しすぎたのだと伝えた。

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「代理人たちと座って話し、『うん、もう決めた。サッカーをやめる』と伝えた。すると、契約のことなどを話し始めた。彼らはこう言った。『とにかく話は簡単だ。契約はまだ何年も残っているし、これから受け取るお金もたくさんある。サッカーを諦めるとしても、毎日顔を出して笑顔を見せるんだ。けがでピッチに立てず、出場できないまま過ごすとしても……契約がある以上、最後まで全うしないといけない』。そうだよな、と思った」と締めくくった。