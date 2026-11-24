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チェルシーDFウェスレイ・フォファナが、フランス代表のチームメートであるキリアン・エンバペのリーグ・アンでの実績を擁護した。その功績は過小評価されがちだと主張し、全盛期のエンバペをブラジルのスター、ネイマールと比較した。

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フォファナ、エンバペのフランスでの実績を擁護

フォファナが、エンバペのリーグ・アンでの実績を擁護した。フランスでの功績はたびたび軽く見られているという。YouTube番組 Zack en Roue Libre にゲスト出演したフランス人CBは、母国でプレーした時期のエンバペがどれほど圧倒的だったかを批判者は理解していないと主張した。

エンバペはモナコの下部組織で育ち、その後PSGで7年間にわたりゴールを量産した。フォファナは、この間の驚異的な得点数にもかかわらず、国内での活躍が不当に過小評価されていると考えている。

チェルシーDF、全盛期のエンバペをネイマールと比較

フォファナはエンバペの傑出ぶりを示すため、かつてPSGでプレーしたネイマールと比較した。ブラジル人スターを現代サッカー界の二大巨星に次ぐ存在と位置づけた一方、リーグ・アンで得点を重ね続けたエンバペの効率の高さは、全盛期のネイマールに匹敵すると主張した。

フォファナは「全盛期のエンバペと全盛期のネイマールを比べれば、甲乙つけがたい」と語った。「ネイマールはCR7とメッシに次ぐ究極の選手だ。でも、僕がリーグ・アンで見たエンバペは常軌を逸していた。僕たちは彼の成し遂げたことをあまりにも軽く見ている」

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フランスの首都で圧倒的な7年間

モナコで頭角を現したエンバペは、PSGでの7年間、リーグ・アンで毎週のように結果を出し続けた。トップレベルのアタッカーを相手に守った経験を持つフォファナは、その水準を維持する難しさを選手の視点から語った。エンバペを「ゴールハンター」と呼んだチェルシーDFが強調したのは、華やかなプレーそのものより、予想どおりにゴールを決める容赦のなさだった。

「エンバペはゴールハンターだ。毎週末、ゴールを決める」とフォファナは指摘した。「ネイマールには華麗さと驚きがある。だから『もし彼が真剣に取り組んでいたら』と考えてしまう」

エンバペの評価をめぐる議論は続く

フォファナの率直な見解は、エンバペのフランスでの年月を同世代の選手たちと比べてどう評価すべきかという、ファンの間で続く議論をさらに活発にしそうだ。エンバペは今季、レアル・マドリーで戦い続け、チームはチャンピオンズリーグでPSVと対戦する予定だ。一方、フォファナは今週末のプレミアリーグでノッティンガム・フォレストとのアウェー戦に臨み、チェルシーの勝利に貢献することを目指す。