チェルシーがリーズ・ユナイテッドとの異様な後半戦を経て、EFLカップのラウンド16進出を決めた。ブルーズは51分の時点で0-2のビハインドを背負っていたが、最終的には6-3で勝利した。

ジョレル・ハトが試合を通してベンチを温めたチェルシーは、前半半ばにタリク・ムハレモビッチのゴールで先制を許した。ムハレモビッチはその少し前にも絶好の先制機を逃していた。

リーズはそのリードを保ったまま前半を終え、後半も最高の入りを見せた。ブレンデン・アーロンソンは3分もかからずにスコアを2-0に広げた。

番狂わせの気配も漂ったが、現実はまったく逆だった。後半開始時に途中出場したコール・パーマーがチームをけん引し、立て続けの2得点で55分の時点でチェルシーを同点に戻した。

チェルシーは完全に流れをつかみ、ペドロ・ネトのゴールで逆転。その後はダニー・ウェルベックも得点を加えた。なお、2-2、3-2、4-2の3ゴールはいずれも、この夏に加入したモーガン・ロジャースのアシストによるものだった。

リーズも簡単には屈せず、ドミニク・カルバート＝ルーウィンのゴールで1点差に詰め寄ったが、直後にバレンティン・バルコが5-3を決めると、結果への望みはすぐにしぼんだ。

このアルゼンチン人はアディショナルタイムの6-3でも重要な役割を果たした。彼のパスからウェルベックがこの試合2点目を決め、スコアは6-3となった。