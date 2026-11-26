共有 GOALをGoogleでフォロー

チェルシーが、レアル・マドリーからアントニオ・リュディガーを1月に割安な移籍金で呼び戻すことを検討している。シャビ・アロンソ監督のチームが大敗を喫する一方、ドイツ人DFはラ・リーガでジョゼ・モウリーニョ監督の構想から外れており、電撃復帰が差し迫った問題の解決策となる可能性がある。

広告

チェルシー、リュディガー復帰を検討

チェルシーが、マドリーからリュディガーを再獲得するため、1月の移籍を検討しているという。かつてトッテナム、アストン・ヴィラ、エヴァートンでスカウトを務めたブライアン・キング氏によると、33歳のリュディガーは割安な移籍金で獲得できる可能性がある。

リュディガーとマドリーの契約は今季終了時に満了するため、冬の退団も現実的だ。この移籍は、チェルシーを率いるアロンソ監督が抱えるセンターバックの差し迫った補強課題に応えるものとなる。

低迷が続く中、アロンソ監督にはチームの補強を求める圧力が強まっている。チェルシーは直近5試合でわずか1勝にとどまり、 リーズ・ユナイテッドには1-4で惨敗した 。

モウリーニョ監督の下で出場機会を失う

スペインでのリュディガーの現状を踏まえると、ロンドン西部への復帰はますます現実味を帯びている。2022年にフリーで加入して以来、レアル・マドリーで190試合に出場したものの、モウリーニョ監督の下では序列を落としている。

広告 広告

ドイツ代表DFはマドリーの直近5試合のラ・リーガで一度も出場しておらず、最近の出場機会はチャンピオンズリーグに限られている。

Related Topics

「モウリーニョ監督の下では定期的にプレーしていない。明らかにモウリーニョ監督が好むタイプの選手ではない」とキング氏は『Football Insider』に語った。「契約は来年満了する。復帰は良い考えだろう。彼は33歳だ。アロンソ監督も、もちろん彼を起用していた」

アロンソ監督との関係とチェルシーでの実績

リュディガーはすでにチェルシーのサポーターや現在の指揮官と強い絆を築いている。2021年のクラブのチャンピオンズリーグ制覇で重要な役割を果たし、新契約の条件で合意に至らなかったため、その1年後に退団した。

広告

アロンソ監督もマドリーで共に過ごした経験から、このDFの能力をよく知っている。マドリーでスペイン人指揮官の下にいた間は負傷に悩まされる時期が多かったが、出場可能なときは常に先発していた。キング氏は、リュディガーの加入が1月のより大規模な補強の一環となる可能性があると考えている。

「彼らがコモの［ハコボ・］ラモンとアレックス・スコットに関心を持っていることは知っている」とキング氏は続けた。「1月にスコット、ラモン、リュディガーを獲得すれば、その頃にはセンターフォワードの［ジョアン・ペドロ］も戻っているはずだ。姿勢が非常に重要になる」

広告

1月の復帰がチェルシーにもたらすもの

リュディガーを獲得できれば、ここ数週間、懸念を抱かせるほど脆さを見せているチェルシーの守備陣に、すぐに頼れる存在が加わる。センターバックはアロンソ監督が解決すべき唯一の問題ではないものの、冬の移籍市場を前に明確な優先課題となっている。

ピッチ上での即時的な貢献に加え、ベテランの経験と実績は、チームの若いDFたちにとって非常に貴重なものとなり得る。1月が迫る中、チェルシーは関心を具体的な動きにつなげ、優勝経験のある選手を呼び戻してシーズンの立て直しを図るかどうか、決断しなければならない。