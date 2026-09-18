まもなくイングランドサッカーのファンの視線が「Gテック・コミュニティ・スタジアム」に注がれる。ここでは、プレミアリーグ第5節の一戦として、注目のウエスト・ロンドン・ダービー、チェルシーとホームのブレントフォードの対戦が行われる。上位争いの直接対決であり、勝ち点7で6位に位置するチェルシーは、勝ち点6で7位の相手とわずか1ポイント差で試合に臨む。

チャビ・アロンソ監督が発表したチェルシーの布陣は、チーム編成の戦略において顕著な変化を見せた。プレミアリーグにおける先発メンバーとして、約3年半ぶりとなる最も高い平均年齢を送り出したのだ。その平均は27歳349日で、これは2023年5月のアーセナル戦以来、同大会におけるチェルシーの最高値であり、当時は28歳278日だった。以上は「スカイ・スポーツ」による。

ベテランのイングランド人コンビ、ダニー・ウェルベック（35歳）とジョーダン・ヘンダーソン（36歳）は、このロンドンのクラブの近年の歴史に名を刻んだ。2017年5月のサンダーランド戦でレジェンドのジョン・テリーが36歳で出場して以来、リーグ選手権のチェルシーの先発メンバーに名を連ねる最年長のイングランド人選手となったのだ。

ブレントフォード戦におけるチェルシーの先発フォーメーションは以下の通り。

ゴールキーパー： マルティネス。

ディフェンスライン： フォファナ、ラクロワ、コルウィル。

ミッドフィールド： ネト、ヘンダーソン、バルコ、チャバリア。

アタックライン： パルマー、ロジャース、ウェルベック。

控えメンバーには次の選手が名を連ねた。ベッテンダー、アチャンポン、グスト、ハト、ラビア、ニコラ・ジャクソン（ジャズオリ）、ギテンズ、エステヴァン、クエンダ。