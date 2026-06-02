チェルシー、2026-27シーズンホームユニフォームを発表。象徴的な「跳躍するライオン」エンブレムをあしらっています。

チェルシーとナイキは2026-27シーズンのホームユニフォームを発表した。過去のホームユニフォームでおなじみの黄色いディテールが復活し、クラブエンブレムも刷新された。

ファンからの意見を反映し、クラブエンブレムは刷新され、シャツ前面に誇らしげに織り込まれています。ブライトブルーの生地には襟とボタンダウンネックを採用。ランパント・ライオンとナイキのスウッシュにはミッドウェスト・ゴールドのアクセントを配しました。

75シーズン前にテッド・ドレイクが導入したクラブエンブレムの立ち上がるライオンは、今回その爪痕が強調されています。壁画やコンサート会場などで世界中で目撃され、従来の枠を超えた話題を呼んでいます。

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クラブ史上初となるこのローンチは、複数の都市でのコラボレーションで活気づきました。単一の映像公開ではなく、ロンドン、ロサンゼルス、サンパウロ、シドニーで著名人がユニフォームを着用する「街中で目撃された」文化的な瞬間を重視したキャンペーンです。

ペンシルベニア州のPGA選手権ではジャスティン・ローズが、オンライン投稿でマドンナが「ショルダードロップ」を披露し、ブラジルの音楽フェスティバルではMCハリエルが3万人の前でパフォーマンスを行った。

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さらに、ナイキの冷却技術「Aero-FIT」を採用したチェルシー初モデルで、通気性は従来素材の2倍以上。過酷な環境でも最高のパフォーマンスを支えます。

本ユニフォームはチェルシーFCストア、ナイキ、各販売店で発売中。















