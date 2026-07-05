チェルシー、不要となったFWを3000万ユーロ弱で放出

BBCやジャーナリストのベン・ジェイコブス氏によると、チェルシーはタイリック・ジョージの移籍でエバートンと合意。この左ウイングの移籍でチェルシーは最大2800万ユーロを得る見込みだ。

20歳のジョージはチェルシーのユース出身で、トップチームでは37試合に出場し6ゴール6アシストを記録した。

資金力豊かなロンドンクラブでの競争は激しく、彼の出場機会は減少。昨季ウィンターブレイク中にエバートンへレンタル移籍した。

当初は2900万ユーロの買い取りオプションだったが、今回は2000万ユーロを即金で支払い、残額は出場数や欧州カップ戦進出によるボーナスとした。

さらにチェルシーは、将来的な再売却益の15％を受け取る条項も盛り込んだ。 ジョージは昨季エバートンへのレンタルで11試合に出場（1先発）。限られた機会ながらデビッド・モイーズ監督に「素晴らしいメンタリティを持つ若者」と評価された。

ジョージは今夏エバートン加入3人目の新戦力となる。これより先、攻撃的MFメルリン・レール（24）が1年間のレンタルを経て2500万ユーロでSCフライブルクから完全移籍し、MFヘイデン・ハックニー（24）を約2000万ユーロでミドルズブラから獲得した。

一方、435試合出場したクラブの象徴シーマス・コールマン（37）が退団。イドリッサ・ガナ・ゲイエ（36）もフリー移籍でチームを去った。