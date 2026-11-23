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チェルシーは中盤の補強に向け、1月にモナコのMFラミン・カマラとボーンマスのアレックス・スコットを同時に獲得することを検討している。プレミアリーグのライバルであるリヴァプールとの激しい競争に直面するものの、チェルシーの幹部は新年に両選手を迎えられると自信を持っている。

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チェルシー、中盤の2選手を補強候補に

『TEAMtalk』 によると、チェルシーは移籍市場が再開した際にカマラとスコットの両方を獲得する可能性を排除していない。週末の リーズ・ユナイテッドに1-4で敗れた試合 では、モイセス・カイセドが序盤に負傷し、チェルシーの中盤の層の薄さが露呈した。補強担当幹部は、両選手が似た位置でプレーする一方、中盤の中央でそれぞれ異なる戦術的な強みを発揮できると考えている。

夏の交渉決裂後も関心は変わらず

チェルシーは当初、夏の移籍市場終盤にカマラを獲得候補とした 。マンチェスター・シティに移籍したエンソ・フェルナンデスの後釜を急いで探していたためだ。モナコとの移籍交渉は成立に向けて進んでいたが、 モナコが土壇場で交渉を打ち切り 、チェルシー内部では大きな不満が生じた。

しかし、同報道によると、チェルシーは交渉決裂の責任をセネガル代表のカマラ本人に負わせていない。クラブ幹部はカマラの関係者と定期的に連絡を取り、今季を通じてその成長を注視してきた。カマラも好調を維持し、ここまでモナコの今季リーグ・アンで全出場時間にわたってプレーしている。

冬の獲得を巡りリヴァプールが障壁に

チェルシーはカマラの獲得を引き続き目指す一方、スコットとの契約に向けた交渉も着実に進めている。同メディアは、スコットがバイタリティ・スタジアムでの現行契約の延長案を何度も断ったことを受け、ボーンマスは同選手の移籍交渉に応じる用意があると伝えた。

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どちらの獲得も容易ではない。両選手は1月に移籍するとの見方が広く、プレミアリーグの複数クラブから強い関心を集めている。リヴァプールもこのMF2人を高く評価しており、指揮官のアンドニ・イラオラは自軍の選択肢を増やしたい考えだ。新年には争奪戦となる可能性がある。それでもチェルシーは、両選手に選択権があればロンドン西部への移籍を選ぶと自信を持っている。

ライバルとの1月の争奪戦へ

チェルシーはまず、リーズ戦の大敗から立て直しを図りながら、カイセドの負傷の程度を見極めなければならない。その一方で、モナコとボーンマスとの交渉でイラオラ率いるリヴァプールを退けるには、スポーツディレクター陣が1月を前に素早く動く必要がある。両MFを獲得できれば、シーズン後半に向けてチェルシーの選手層は一変するだろう。