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チェルシーはブルキナファソ出身の10代の選手、モハメド・ゾンゴと契約した。ゾンゴは来年18歳になった後、スタンフォード・ブリッジにやって来る。当初は姉妹クラブのストラスブールに加入する見込みだったが、トライアルで強い印象を残したため、チェルシーは加入を前倒しすることを決めた。ゾンゴはそのわずか数週間前、ブエノスアイレスで行われたアルゼンチン戦でA代表デビューを果たしていた。

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トライアルを経てチェルシーが方針転換

『イブニング・スタンダード』によると、ゾンゴは木曜日に17歳の誕生日を迎えた後、チェルシーのコブハム練習場で事前契約に署名した。チェルシーとストラスブールを所有するブルーコは2025年12月にゾンゴの獲得で合意しており、当初はフランスのクラブへ送る計画だった。

ゾンゴが現在所属するブルキナファソのクラブによると、トライアルでの活躍を受けてチェルシー首脳陣が方針を変えたという。イングランドのクラブは海外から来る選手を18歳になる前に正式登録できないため、ゾンゴは2028年1月の移籍市場が開く時期に加入する見込みだ。

アルゼンチン戦でA代表デビュー

ゾンゴはまだクラブのトップチームで1分もプレーしていないが、先月、ブエノスアイレスで行われたアルゼンチンとの親善試合でA代表デビューを果たした。当時わずか16歳で、0-7で敗れた一戦に途中出場した。

初めて注目を集めたのは、カタールで開催された2025年のU-17ワールドカップだった。ブルキナファソがドイツを破る番狂わせを起こしたラウンド16で決勝点を挙げ、チームはその後、準々決勝でイタリアに敗れた。このプレーメーカーは大会6試合で2得点3アシストを記録し、ビジャレアルからの関心も報じられていた。

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チェルシーとストラスブール間の新たな動き

今回の契約は、ブルーコ傘下の両クラブ間での新たな動きとなる。アンドレイ・サントス、マイク・ペンダース、ベン・チルウェル、フィリップ・ヨルゲンセンはいずれもチェルシーからストラスブールへ期限付き、または完全移籍で加入した。一方、エマニュエル・エメガとバレンティン・バルコはこの夏、逆にロンドン西部へ移った。

チェルシーは若い才能の獲得を続けており、 コモの若手ハコボ・ラモンへの関心も強めている 。ブルーコは2022年5月にロマン・アブラモビッチからチェルシーを買収し、その後ストラスブールの株式をほぼ100％取得した。

ゾンゴのチェルシーでのキャリアは2028年から

欧州の複数のトップクラブのスカウトがU-17ワールドカップで活躍する姿を視察していたゾンゴだが、チェルシーでのキャリアを正式に始められるのは2028年1月まで待たなければならない。