トライアルを経てチェルシーが方針転換
『イブニング・スタンダード』によると、ゾンゴは木曜日に17歳の誕生日を迎えた後、チェルシーのコブハム練習場で事前契約に署名した。チェルシーとストラスブールを所有するブルーコは2025年12月にゾンゴの獲得で合意しており、当初はフランスのクラブへ送る計画だった。
ゾンゴが現在所属するブルキナファソのクラブによると、トライアルでの活躍を受けてチェルシー首脳陣が方針を変えたという。イングランドのクラブは海外から来る選手を18歳になる前に正式登録できないため、ゾンゴは2028年1月の移籍市場が開く時期に加入する見込みだ。
アルゼンチン戦でA代表デビュー
ゾンゴはまだクラブのトップチームで1分もプレーしていないが、先月、ブエノスアイレスで行われたアルゼンチンとの親善試合でA代表デビューを果たした。当時わずか16歳で、0-7で敗れた一戦に途中出場した。
初めて注目を集めたのは、カタールで開催された2025年のU-17ワールドカップだった。ブルキナファソがドイツを破る番狂わせを起こしたラウンド16で決勝点を挙げ、チームはその後、準々決勝でイタリアに敗れた。このプレーメーカーは大会6試合で2得点3アシストを記録し、ビジャレアルからの関心も報じられていた。
チェルシーとストラスブール間の新たな動き
今回の契約は、ブルーコ傘下の両クラブ間での新たな動きとなる。アンドレイ・サントス、マイク・ペンダース、ベン・チルウェル、フィリップ・ヨルゲンセンはいずれもチェルシーからストラスブールへ期限付き、または完全移籍で加入した。一方、エマニュエル・エメガとバレンティン・バルコはこの夏、逆にロンドン西部へ移った。
チェルシーは若い才能の獲得を続けており、コモの若手ハコボ・ラモンへの関心も強めている。ブルーコは2022年5月にロマン・アブラモビッチからチェルシーを買収し、その後ストラスブールの株式をほぼ100％取得した。
ゾンゴのチェルシーでのキャリアは2028年から
欧州の複数のトップクラブのスカウトがU-17ワールドカップで活躍する姿を視察していたゾンゴだが、チェルシーでのキャリアを正式に始められるのは2028年1月まで待たなければならない。