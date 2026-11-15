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1月の移籍市場が近づく中、チェルシーはバルセロナのDFジュール・クンデに対する長年の関心を再び強める構えだと報じられている。シャビ・アロンソ監督の下、守備陣の補強を模索するチェルシーは、フランス人のクンデを最終ライン強化の理想的な候補とみている。

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アロンソ、守備陣の補強を狙う

『TEAMtalk』によると、チェルシーは冬の移籍市場で積極的に動くとみられ、特に右サイドバックの補強に焦点を当てている。マロ・ギュストが今後数カ月以内にスタンフォード・ブリッジを去る可能性をめぐる噂が強まっており、クラブ首脳陣は質の高い代役を探す必要に迫られている。

クンデは2022年夏にセビージャからバルセロナへ移籍して以来、最も厳しい時期の一つを迎えている。10月18日から戦列を離れており、当初は同月後半の注目のクラシコで復帰することも期待されたが、出場はかなわなかった。現在は今回のインターナショナルブレイク明けの復帰を目指している。

ギュスト、チェルシーでの将来は不透明に

ギュストを取り巻く状況は、現体制下で出場機会が目に見えて減ったことで、ますます複雑になっている。マルコ・パレストラの台頭とジョシュ・アチェアンポンの急成長により、ギュストは序列を下げた。十分な出場時間を得られていないことから、本人はロンドンを離れる移籍に前向きになっていると報じられており、プレミアリーグの複数のライバルクラブが1月の移籍市場を前に動向を注視している。

現在はチェルシーの元監督エンツォ・マレスカが率いるマンチェスター・シティも、関心を寄せるクラブの一つとみられ、リヴァプールとトッテナムも名を連ねている。ギュストは2023年1月にリヨンからスタンフォード・ブリッジに加入して以来、UEFAカンファレンスリーグとFIFAクラブワールドカップの両方で優勝を経験した一方、今季は公式戦10試合で計487分の出場にとどまり、記録したアシストは1つだけだ。

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長年にわたる獲得劇

チェルシーのクンデ獲得への動きは今に始まったものではない。同クラブは2022年夏の移籍市場で獲得を逃したことが知られている。当時、クンデはプレミアリーグへの移籍を断り、バルセロナの野心的なプロジェクトに加わることを選んだ。スペインでの在籍中は移籍を促す動きにたびたび抵抗し、調子を落とした際には、先発の座を取り戻すために一層努力することを選ぶことが多かった。

クンデの今季のバルセロナでの出場は公式戦わずか8試合で、1ゴール1アシストを記録している。フランス人DFは先発の座を確立できず、エリック・ガルシアとシャビ・エスパルトの後塵を拝している。

カンプ・ノウで数々のタイトルを獲得したクンデ

クンデはバルセロナで通算196試合に出場し、11ゴール23アシストを記録している。バルセロナ在籍中には国内で大きな成功を収め、ラ・リーガで3度、スーペルコパ・デ・エスパーニャで3度、コパ・デル・レイで1度優勝した。