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シャビ・アロンソは、ジョアン・ペドロが練習中に負傷し、土曜日に行われるチェルシー対トッテナムのプレミアリーグ戦を欠場すると明かした。ブラジル代表のジョアン・ペドロは今季、リーグ戦6試合で5ゴール3アシストを記録し、チェルシーで際立った活躍を見せている。今後、膝の問題の全容を明らかにするため、さらなる検査を受ける予定だ。

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ペドロ、チェルシーの試合メンバーから外れる

チェルシーはトッテナムとのロンドン・ダービーを前に大きな痛手を負い、ペドロが試合当日のメンバーから外れた。『スカイ・スポーツ』によると、同FWは負傷により出場できず、現在クラブのメディカルスタッフが状態を確認している。

ペドロは金曜日の練習に参加する姿が撮影されていたが、出場できる状態ではないと判断された。アロンソ監督は代わりにジェオヴァニ・クエンダを今季のプレミアリーグで初先発させた。チェルシーは勝ち点13の4位でこの試合を迎えていた。

アロンソ監督、ペドロが練習中に負傷したと認める

アロンソ監督は、チェルシーが試合に向けて最後の調整を行う中で問題が生じたと説明し、検査を実施するまで負傷の程度は分からないと認めた。

アロンソ監督は『スカイ・スポーツ』に対し、「昨日の練習中に本人が何か違和感を覚えた。現時点では液体が少したまっているため、負傷がどの程度なのかを知るには検査が必要だ。残念だが、前に進まなければならない」と語った。ペドロは今季、リーグ戦わずか6試合で5ゴール3アシストを記録しており、今回の離脱は大きな痛手となる。

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負傷したマルティネスに代わり、ペンダースがゴールを守る

先週末にチェルシーがエヴァートンに2-0で勝利した試合から、アロンソ監督が変更を余儀なくされたのはペドロだけではなかった。ヒル・ディキンソン・スタジアムでの接触後に担架で運び出され、顎の骨折で手術を受けて成功したエミ・マルティネスに代わり、マイク・ペンダースが出場した。

ペンダースの前では、ジョシュ・アチェアンポン、マクサンス・ラクロワ、リーヴァイ・コルウィルが引き続き守備陣に名を連ねた。一方のトッテナムは、前節にコヴェントリー・シティを3-1で下して今季初勝利を挙げ、勝ち点6の17位でダービーを迎えていた。

ペドロとチェルシーの今後

チェルシーは今後数日間、ペドロの検査結果を不安の中で待つことになる。アロンソ監督は膝の問題が軽度であることを願っているだろう。チェルシーがトップ4維持と国内カップ戦での成功を目指す中、同FWが早期に復帰し、好調を維持できるかが注目される。