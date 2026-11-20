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チェルシーは、遠征サポーターによる差別的行為を受け、高額の罰金と行動改善に向けた計画を命じられた。イングランドサッカー協会（FA）は、今年に入ってからの国内カップ戦で起きた事案を調査し、処分を下した。

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チェルシーに高額の罰金

チェルシーは、反カトリック・反アイルランドのチャントをめぐる懲戒調査の結果、イングランドサッカー協会（FA）から15万ポンドの罰金を命じられた。この事案は1月、チャールトン・アスレティックの敵地で勝利したFAカップ3回戦で発生。遠征サポーターの一部が差別的な言葉を使ったと認定された。

「チェルシーFCは、観客および／またはサポーター（サポーターや支持者を自称する者を含む）が、宗教または信条に明示的または暗示的に言及し、不適切、攻撃的、虐待的または侮辱的な行為に及ばないよう徹底できなかった」と、統括団体の公式声明には記されている。

参加したサポーターの多さが重要な要因に

チェルシーは、5-1で勝利した試合に端を発する処分について違反を認めた一方、罰金の重さに異議を申し立てようとした。チェルシーはその後、FAカップ決勝まで進んだものの、マンチェスター・シティに0-1で惜敗している。

FAの調査結果によると、差別的なチャントは約1分間続いたが、試合中に繰り返されることはなかった。それでも委員会は、宗派に基づく差別的な言動に加わったサポーターの数が多かったことを「処分を重くする重大な要素」と指摘し、サッカー当局による厳正な対応が必要だとした。

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チェルシー首脳陣が処分に反応

クラブは懲戒処分の発表を受け、サポーターの行為に対する立場を速やかに明らかにした。この発表に先立ち、FAも、日曜日にスペインで行われたネーションズリーグのイングランド勝利試合で、遠征サポーターによる同様の差別的チャントを理由にUEFAから罰金を科されていた。

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「我々はこの行為を断固として非難する」と、クラブは声明で表明した。「特定の宗教的または政治的集団を標的に、分断を生むチャントを歌う宗派に基づく差別的行為も、いかなる差別的言葉も、我々のクラブにあってはならない。チェルシーは、どのような形であれ差別的行為を一切容認しない」

差別を一切容認しない方針を維持

チェルシーは、今回の代表ウィークを終えて土曜日にリーズ・ユナイテッドをホームに迎え、国内での戦いを再開するにあたり、チャントに関わった者を特定する方針を改めて示した。

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声明は、新たな行動計画に協力する意向を確認し、こう締めくくった。「我々は常に、責任のある者を特定するための措置を講じ、必要に応じて適切に対処する」