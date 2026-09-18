チェルシー、シャビ・アロンソ体制での低調なスタート継続　ヘンダーソンには大量のブーイング

チェルシーは金曜夜、プレミアリーグで結果を残せなかった。シャビ・アロンソ率いるチームはブレントフォードに0-3で敗れ、5試合を終えて勝ち点7のまま。勝利したブレントフォードは見事な3位に浮上した。

チェルシーでは、ヨレル・ハトに先発の座はなかった。ラージョ・バジェカーノから加入したペップ・チャバリアにその座を譲り、そのチャバリアは好印象を残した。

一方で、ジョーダン・ヘンダーソンとバレンティン・バルコは先発出場し、そのことははっきりと感じられた。両選手はGtechコミュニティ・スタジアムでキックオフ直後の1分目から激しいブーイングを浴びた。

ヘンダーソンは、この夏に突如フリーでチェルシーへ移籍したため。バルコは、前回のワールドカップでイングランド対アルゼンチンの準決勝（1-2）の後、フォークランド諸島に関する文言が書かれた横断幕を掲げたためだった。

前半と後半の大部分は、ほとんど何も起こらなかった。60分の時点で、両チームの期待得点は0.4未満だった。

それでも試合が1時間を少し過ぎたところで、ブレントフォードが先制した。CKがファーサイドへ送られ、そこでヤニック・シュスターが折り返しのヘディング。最後はジェイドン・アンソニーが難なく押し込んだ。

その後チェルシーが前に出ると、ブレントフォードには切り替えから危険な攻撃を仕掛けるスペースが多く生まれた。ミッケル・ダムスゴーアはケビン・シャーデ、イゴール・チアゴとともに相手DF2人へ向かっていったが、この好機はうまく生かせなかった。

その直後、ブレントフォードはそれでも追加点を奪った。シャーデがチェルシーGKエミリアーノ・マルティネスと1対1の形で抜け出したが、シュートはアルゼンチン代表GKの正面。それでもこぼれ球を、シャーデにとって幸運なことに、最後はチアゴが押し込んだ。

終盤には、ザ・ブルーズにとってさらに厳しい展開となった。シャーデの低いクロスがディフレクトし、ファーサイドでファビオ・カルヴァーリョが押し込んだ。試合終了、3-0だった。