チェルシー、シャビ・アロンソと合意

『The Athletic』のデビッド・オーンスタイン氏によると、チェルシーはシャビ・アロンソ氏の新監督就任で合意した。スタンフォード・ブリッジでは4年契約が用意され、正式発表は間近だ。アロンソ氏はかねて最有力候補とされていた。

先週ロンドンで最終調整を行い、就任を正式に受諾した。残るは手続きのみで、発表は間近とみられる。

先月リアム・ローゼニオールが解任された後、チェルシーは迅速に新監督探しを進めた。アンドニ・イラオラも候補に上がったが、最終的にはアルロンソで合意した。

アロンソは1月にレアル・マドリードを解任され、現在は無所属。昨年夏に3年契約を結んだものの、わずか7か月で退任した。序盤は好調だったが、バルセロナの優勝は阻止できなかった。

リーグ戦序盤11試合で10勝し、10月24日のエル・クラシコも制したが、最終的にはバルセロナに4ポイント及ばず。スーペルコパの決勝でも宿敵に敗れた。

レアル・マドリードを率いる前、アロンソは2023/24シーズンにバイエル・レバークーゼンをクラブ初となるブンデスリーガ無敗優勝に導いた。

選手時代にはリヴァプールで5シーズン過ごし、チャンピオンズリーグ制覇など輝かしい実績を残した。

チェルシーは波乱のシーズンを経て、アロンソ監督の就任でチーム安定を狙う。ロゼニオール前監督は4ヶ月満たずにプレミア5連敗で解任。暫定のマクファーレン監督はFAカップ決勝に進んだが、土曜の決勝でマンチェスター・シティに0-1で敗れた。