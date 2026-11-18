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チェルシーが、バルセロナのフェルミン・ロペスとジュール・クンデを1月に獲得すべく、総額1億8000万ユーロという異例の計画を進めている。シャビ・アロンソ監督はチームの重要な2つのポジションの強化を強く望んでいるが、シーズン途中に両選手をバルセロナから引き抜くのは極めて難しいだろう。

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チェルシー、1月にバルセロナから異例の2選手獲得を計画

チェルシーが、来たる1月の移籍市場でバルセロナから2選手を獲得する大型計画を準備していると報じられた。プレミアリーグに所属するチェルシーは、フェルミン・ロペスとジュール・クンデを主要な獲得候補に挙げている。シャビ・アロンソ監督は、シーズン後半に向けてチームの重要な2つのポジションを大幅に強化したい考えだ。

チェルシーは両選手をそれぞれ追ってきたが、今は同時獲得に向けて動き出す準備を整えている。El Nacionalによると、提示を検討している総額は驚異の1億8000万ユーロに達する可能性がある。この巨額の資金投入は、冬の移籍市場におけるチェルシーの強い意欲を示している。

アロンソ監督、中盤の活力を大幅に高める補強を優先

チェルシー首脳陣が最も重視しているのはフェルミンとみられる 。この2選手の獲得計画において、23歳のMFの移籍金は約1億2000万ユーロになる見込みだ。アロンソ監督は、このスペイン人選手ならではの特長を中盤に加えたいと考えているという。指揮官はフェルミンの尽きない運動量、得点力、そしてペナルティーエリアへ遅れて飛び込む能力を高く評価している。

しかし、バルセロナは今もこの若手選手を長期的な将来に欠かせない存在とみている。チェルシーは、バルセロナを交渉の席に着かせるだけでも、破格の金銭条件を提示する必要がある。

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クンデの守備での柔軟性も重要な補強要素に

フェルミンが中盤を変える存在となる一方、クンデはまったく別の戦術的な必要性に応える。フランス代表の獲得に向けて検討されている6000万ユーロの移籍は、守備陣に貴重な経験をもたらすだろう。

クンデは右サイドバックとセンターバックのどちらも難なくこなせる、優れた柔軟性を備える。アロンソ監督は2027年に守備陣の変更が生じる可能性を見据え、この戦術的な選択肢を求めている。 現時点では、クンデの獲得 の方が成立させやすい取引とみられる。CaughtOffsideは、クンデが継続的なトップチームでの出場機会を求め、カンプ・ノウを離れることにますます前向きになっていると報じている。

チェルシー首脳陣に大きな移籍の決断迫る

バルセロナは当然、今季の途中でチームの重要な2選手を失うことに抵抗するだろう。それでも、確実に1億8000万ユーロの資金を得られるなら、財政面からバルセロナにとって無視するのは極めて難しい。1月に2件の大型移籍を成立させることは、チェルシーにとってなお非常に野心的な構想だ。