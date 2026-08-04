移籍市場に詳しいデイヴィッド・オーンスタイン記者によると、チェルシーはペップ・チャバリアの移籍をめぐってラージョ・バジェカーノとの合意に近づいている。28歳のスペイン人DFは、すでにレアル・マドリーでプレーしている同胞マルク・ククレジャの後継者となる。

チャバリアは典型的な大器晩成型だ。左サイドバックの同選手は2020年にはまだスペイン4部でプレーしていたが、その後フリーでレアル・サラゴサへ移籍した。

その伝統あるクラブで2年を過ごした後、200万ユーロ未満でラージョへ移籍。そこでキャリアは飛躍を遂げた。現在までにマドリードのクラブで125試合に出場し、2ゴール8アシストを記録している。

チャバリアの契約は2030年半ばまでとなっており、5000万ユーロの解除条項が設定されている。しかし、移籍ジャーナリストのニコロ・スキラ記者によれば、クラブ間は2500万ユーロに加えてボーナス500万ユーロで合意に近づいているという。

チャバリアの貢献もあって、ラージョは昨季のヨーロッパで名を上げた。労働者街バジェカスを本拠とする同クラブはカンファレンスリーグ決勝まで勝ち進んだが、クリスタル・パレスに1-0で敗れた。

チェルシーは新たな左サイドバックを強く必要としている。ククレジャの退団後、純粋な左サイドバックはジョレル・ハトだけとなっているためだ。そのため、下部組織のランドン・エメナロ（18）にもプレシーズンでチャンスが与えられた。

チェルシーは今夏すでにモーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）、マクサンス・ラクロワ（クリスタル・パレス）、マルコ・パレストラ（アタランタ）、ジョヴァニ・クエンダ（スポルティング・ポルトガル）、バレンティン・バルコ、エマニュエル・エメガ（ともにRCストラスブール）、デネル（コリンチャンス）、ダニー・ウェルベック（ブライトン）、ダスタン・サトパエフ（カイラト・アルマトイ）、そしてジョーダン・ヘンダーソン（フリー移籍）を補強している。

チャバリアの移籍も成立すれば、チェルシーの今夏の移籍金総額は4億ユーロを超えることになる。一方で、退団したアンドレイ・サントス（マンチェスター・ユナイテッド）、ククレジャ（レアル・マドリー）、タイリーク・ジョージ（エヴァートン）の3選手による移籍収入は、合計で約1億3200万ユーロとなっている。



