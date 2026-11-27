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チェルシーは2027年の守備陣強化に向けてセリエAに注目し、コモのセンターバック、ハコボ・ラモンを有力候補に挙げている。一方、ナポリにレンタル中のブノワ・バディアシルについては方針を固めた。ラモンの獲得には、国内外のライバルとの激しい競争を勝ち抜く必要がある。

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チェルシー、セリエAに注目し守備陣の刷新を構想

チェルシーは2027年の守備陣強化を準備しており、補強戦略はセリエAと強く結び付いている。『ジ・アスレティック』によると、守備の補強を目指すチェルシーは コモのセンターバック、ラモン を注視している。

守備陣の強化を計画する一方、チェルシーにバディアシルのナポリでのレンタルを途中で打ち切る意向はない。クラブは1月の移籍市場で、トップチームからレンタルに出している選手を誰も呼び戻さないことを決めた。

新星ラモンに強豪クラブが関心

ラモンはチェルシーの首脳陣の目に留まり、クラブ内で高く評価されている。イタリアでの目覚ましい成長が認められ、最近では スペイン代表に初招集された 。

ラモンの成長を注視しているイングランドのクラブは、チェルシーだけではない。ここ数週間でプレミアリーグのライバルであるアーセナルとマンチェスター・ユナイテッドもラモンに関心を寄せていると報じられており、獲得競争が激しくなる可能性がある。

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レアル・マドリーの再獲得条項とバディアシルのナポリでの日々

ラモンをコモから獲得したいクラブは、大きな障壁に対処しなければならない。ラモンは正式にはコモの選手だが、レアル・マドリーはシーズン終了時に再獲得できるオプションを保有している。チームメイトのニコ・パスについても同様の取り決めがある。

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一方、バディアシルは昨夏に2700万ユーロの買い取りオプション付きでナポリへレンタル移籍し、現在もイタリアでプレーしている。25歳のフランス人DFは今季、公式戦で5試合に出場。最近は負傷により数週間離脱していたが、現在はセリエAの同クラブでチーム練習に復帰している。

チェルシーの守備陣強化は夏の移籍市場が鍵

ラモンの獲得について、チェルシーのサポーターは辛抱強く待つ必要がある。クラブはコモのセンターバックを高く評価しているものの、移籍が実現し得るのはシーズン途中ではなく、夏の移籍市場だ。

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バディアシルを含め、トップチームからレンタルに出している選手を1月に呼び戻す予定はなく、チェルシーは今季終了まで現在のレンタル契約を維持する。その後は夏の移籍市場に焦点が移り、チェルシーによるラモン獲得の動きと、アーセナル、マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリーの関心がいっそう注目されることになる。