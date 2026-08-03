ジョシュア・ザークツィーはユベントス行きにゴーサインを出した。マンチェスター・ユナイテッドに所属するオランダ人FWはトリノへの移籍に前向きだと『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』が報じている。ただ、チェルシーがその移籍の横取りを狙っているという。

ザークツィーは以前からユベントスの関心対象となっていたが、この夏はいよいよ移籍が実現しそうだ。形態は買取オプション付きのレンタル移籍になるという。FW本人はイタリアの最多優勝クラブへの移籍を望んでいるが、チェルシーも関心を示している。

ユベントスはこの夏、すでにロイス・オペンダと別れを告げた。同選手はフランスのオリンピック・リヨンでキャリアを続ける。その後釜となったのがランダル・コロ・ムアニだ。このフランス代表FWはパリ・サンジェルマンから完全移籍で加入した。

一方でユベントスは、ジョナサン・デイヴィッドをどこかに放出したいとも考えている。ザークツィーを完全に獲得するためには、まずこのカナダ人FWを退団させなければならない。

もっとも、それは簡単ではないかもしれない。デイヴィッドにはトリノを離れる考えがないからだ。ザークツィーはユベントスを待つ用意があるが、いつまでも待つつもりはない。つまり、ザークツィー、ユベントス、そしてマンチェスター・ユナイテッドの3者に意思があったとしても、この移籍が実現するかどうかはまだまったく不透明だ。

ザークツィーは先週、マンチェスター・ユナイテッドのBKローゼンボリ戦という親善試合でも印象を残した。25歳のFWは2人の相手選手とGKをかわし、その後冷静にゴールへ流し込んだ。