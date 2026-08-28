チェルシーは、アルゼンチン代表エンソ・フェルナンデスの後釜候補として、フランスのモナコに所属する中盤の選手ラミン・カマラの獲得の可能性を探っている。22歳のこの選手はロンドンのクラブの首脳陣に売り込まれており、関係各所の間で協議が続いている。

「ザ・サン」紙によると、チェルシーはすでにセネガル代表であるこの選手の個人的な契約条件に関する情報収集を始めているが、この移籍に関心を寄せているのはチェルシーだけではない。リバプールもこの選手の獲得レースに参戦しており、チェルシーとは異なりチャンピオンズリーグでの戦いという強みを持っている。さらに、今夏の移籍市場でモナコが以前にオファーを断ったクリスタル・パレスも本格的な関心を示しており、移籍市場の閉幕まで残り数日と迫るなか、競争は依然として続いている。

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カマラは昨シーズン、モナコでリーグ・アンの24試合に出場し、3得点3アシストを記録。これでメスでの過去の経験を経て、フランスのトップリーグでフル3シーズンを完了したことになる。また、2004年生まれながら、セネガル代表としての通算50試合目の国際試合出場に近づいている。

フェルナンデスのマンチェスター・シティへの売却が成立した場合、チェルシーは中盤の補強を余儀なくされる可能性がある。イタリア人指揮官のエンツォ・マレスカは、ロドリのバルセロナ移籍を受けてシティの陣容を強化するため、このアルゼンチン人選手を今夏の最優先事項に据えている。マンチェスター・シティは今月初めにチェルシーが設定した1億2000万ポンドの支払いによる移籍成立の期限を逃したが、チェルシーの首脳陣は適切な金額のオファーが届けば依然として売却する用意がある。

フェルナンデスは、昨夜木曜日にカラバオカップでルートン・タウンに勝利したチェルシーのメンバーから外れていたが、監督のチャビ・アロンソはこの起用外が自身の将来をめぐる報道と関係していることを否定し、次のように語った。「他にも出場時間を必要としている選手がいる」