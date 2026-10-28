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チェルシーはアンフィールドでリヴァプールにPK戦の末、6-5で敗れ、カラバオカップから敗退した。通常時間にモーガン・ロジャーズがPKを決めたものの、緊迫した4回戦ではウェスレイ・フォファナのPK失敗が痛手となった。

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チェルシーのカラバオカップでの戦いは、アンフィールドで残酷な形で幕を閉じた。リヴァプールとのPK戦に5-6で敗れたのだ。戦術的な駆け引きが見応えを生んだ一戦は、前半に両チームが得たPKによって90分を終えて1-1の同点となった。40分にモーガン・ロジャーズが落ち着いてPKを決め、アウェイのチェルシーが先制。しかし、そのわずか3分後にコーディ・ガクポが同じくPKからホームのリヴァプールに同点弾をもたらした。後半は互いに手を探り合う展開となり、チェルシーのミドルブロックはリヴァプールのポジショナルプレーを効果的に封じた。一方で、チェルシーは48％のボール保持率を価値の高い決定機の継続的な創出にはつなげられなかった。

続くPK戦は、重圧の中での精神的な駆け引きとなった。ペドロ・ネト、モーガン・ロジャーズ、ロメオ・ラヴィア、ジョーダン・ヘンダーソン、レヴィ・コルウィルはそれぞれ成功したが、ヴァレンティン・バルコとエマニュエル・エメガは決められなかった。決定的な場面はサドンデスでウェズレイ・フォファナに訪れた。DFの失敗によってリヴァプールの勝利と準々決勝進出が決まった。守備面でチェルシーは粘り強く、デュエルでの勝利数はリヴァプールの37回を上回る53回。それでも、90分間で堅守を生かせなかったことが、最終的な敗退につながった。

GK・守備陣

マイク・ペンダース：7/10

若きGKは堅実なプレーを見せ、3セーブを記録。失点期待値（xGC）は2.10だった。43分にコーディ・ガクポが確実に決めたPKには対処が難しかったものの、試合を通じてポジショニングは安定していた。計3セーブを挙げ、リヴァプールが攻勢を続けた時間帯にもチェルシーを試合にとどめた。

マロ・ギュスト：6/10

いつもの複合的な役割でプレーし、攻撃の選択肢にはなったが、アタッキングサードでは普段ほどの影響力を発揮できなかった。サイドでのリヴァプールの選手の入れ替わりに対応しきれず、68分に交代。代わって入ったパレストラは、終盤により縦への推進力をもたらした。

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ジョシュ・アチェンポン：7/10

アンフィールドの厳しい雰囲気の中でも堂々と渡り合い、若手らしからぬ成熟したプレーを見せた。75分には遠距離からリヴァプールのGKを試すシュートを放ち、枠内シュートを1本記録。守備でも規律を保ち、チェルシーがデュエルで上回った数字（計53勝）に貢献した。

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ウェズレイ・フォファナ：6/10

90分間では守備の柱となり、タックル成功3回、デュエル勝利9回を含む守備への関与18回はこの試合最多だった。しかし、PK戦のサドンデスで決められず、チェルシーの敗退を決定づけた場面が、その夜の活躍に影を落とした。

マクサンス・ラクロワ：5/10

DFにとっては難しい一夜となり、前半終了直前の45分に交代した。リヴァプールの強度の高いハイプレスに苦しみ、チェルシーのビルドアップに求められる戦術的なリズムにも乗れなかった。

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中盤

ロメオ・ラヴィア：7/10

ダブルボランチの一角として、チェルシーに必要な安定感をもたらした。PK戦でも強い精神力を見せ、3巡目のキックを成功。ボールを動かし続ける能力は、チェルシーがパス成功率79％を記録するうえで重要だった。

ジョーダン・ヘンダーソン：7/10

ベテランMFはチェルシーの中盤で攻撃のテンポを作り、チーム最多の正確なパス46本を記録した。中盤で模範を示し、PK戦のサドンデスでも経験を生かして冷静に決めた。

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モイセス・カイセド：6/10

運動量豊富にプレーしたものの、リヴァプールの守備ラインを突破する最後のパスを欠いた。22分にはブロックされたシュートを1本放った。チェルシーが戦術的な布陣の変更を図った68分、ヴァレンティン・バルコとの交代で退いた。

攻撃陣

ダニー・ウェルベック：5/10

経験豊富なFWにとっては目立たない一戦となり、フィルジル・ファン・ダイクを相手に長い時間孤立した。目立った枠内シュートを記録できず、チェルシーがフレッシュなエメガの投入を選んだ68分に交代した。

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モーガン・ロジャーズ：8/10

チェルシーで最も際立った選手。常に脅威となり、シュート6本、枠内シュート2本を記録。期待得点（xG）も1.14と高かった。40分のPKを自信を持って決め、PK戦でも再び成功させた。

ペドロ・ネト：7/10

ネトのスピードはカウンターで有効な武器となった。流れの中では思うようにプレーできず、53分に放った遠距離からのシュートもブロックされたが、PK戦ではチェルシーの1本目を決め、その後の流れを作った。

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交代選手・監督

レヴィ・コルウィル：6/10

ハーフタイム直前にラクロワに代わって出場。守備では安定し、78分にはCKからのヘディングで勝ち越しに迫った。

ヴァレンティン・バルコ：5/10

幅をもたらすために68分から出場。しかし、最も大きな影響を残したのはPK戦の4巡目での失敗で、チェルシーは一気にプレッシャーを受けることになった。

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エマニュエル・エメガ：5/10

前線にフィジカル面での強さを加えるために投入された。90分間の出場時間中にはシュートを記録できず、PK戦でも7巡目のキックを外した。

マルコ・パレストラ：6/10

68分にギュストに代わって出場。積極的にプレーし、78分には右足のシュートがポストのわずか外を通過して、勝ち越しに迫った。

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シャビ・アロンソ監督：6/10

アロンソ監督はリヴァプールの主な脅威を封じるため、チームをうまく組織した。相手の出方に対応し、デュエルを重視する戦い方も、あと一歩で実を結ぶところだった。しかし、後半に決定機を仕留められず、最後は結果の読めないPK戦に敗れて大会を去った。