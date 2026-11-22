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リーズ・ユナイテッドのFWノア・オカフォーが、チェルシー戦で勝利に貢献した後、最近のコンディション面での苦悩を明かした。スイス代表FWはスタンフォード・ブリッジでの4-1の快勝をけん引。戦列を離れた苦しい時期を経て、その価値を示した。

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エランド・ロードで乗り越えた負傷の壁

ノア・オカフォーは、 リーズのチェルシー戦快勝 で主役となる前に、表には見えないところで直面していたコンディション面の苦闘を率直に語った。26歳のウインガーはリーズの攻撃陣に欠かせない存在だが、長引く内転筋の問題によって先発復帰までの道のりは険しく、ロンドン西部への遠征に出場できるかも危ぶまれていた。その努力は実を結び、リーズが1999年以来となるスタンフォード・ブリッジでの勝利を挙げる一助となった。

復帰までの道のりについて、オカフォーはこの1カ月間のリハビリの厳しさを強調した。「この2、3週間は内転筋の状態に少し苦しんでいて、本当に懸命に取り組んだ」と、『ヨークシャー・ポスト』が伝えている。ウインガーは、早期復帰を支えたクラブの体制にもすぐに感謝を示した。「メディカルスタッフにも大きな賛辞を送りたい。できる限り早く復帰させてくれた。監督からも、チーム全体からも、選手全員からも全面的に信頼されている。みんな僕の力を分かっている」と付け加えた。

スタンフォード・ブリッジでチェルシーを圧倒

ピッチに立ったオカフォーは、シャビ・アロンソ率いるチェルシーにたちまち大きな打撃を与えた。エミリアーノ・マルティネスの脇を抜くシュートをゴール下隅に流し込んで先制点を挙げると、その後はイーサン・アンパドゥのボールに合わせ、力強く2点目を決めた。ドミニク・カルヴァート＝ルーウィンのPKとブレンデン・アーロンソンの終盤のゴールも加わり、ホームチームにとっては厳しい午後となった。

スイス代表FWは、現在の好調ぶりはリーズのコーチ陣とチームメイトが寄せる信頼の直接的な結果だと考えている。「全力を尽くし、自分の能力やプレーを発揮して、相手をどう抜くか、どうゴールを決めるかという形で、みんなの力になろうとしている。そうやってチームを助けられる。自信があれば、良いプレーができる。自分のゴールでチームを助けられてうれしい」と語った。

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得点力を取り戻したリーズ

ロンドンでの勝利は、最近の数試合で得点に苦しんでいたリーズにとって大きな転機となった。代表戦期間前にトッテナム・ホットスパーに僅差で勝利するまで、リーズは2試合連続で無得点に終わっていた。オカフォーによると、チームはそれまでの決定力不足を解消するため、練習でフィニッシュに重点的に取り組んでいたという。

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「大きな意味がある。ここ数日、ここ数週間の努力が［報われた］と思う。ほかの試合では得点できなかった。それがフットボールだ。引き分けが多かったから、ゴール前での練習を重ねた。今日は2連勝を飾れたから、祝っている。前線にも、その後方にも力のある選手がいることは分かっている。僕たちは強いチームだ。強いメンタリティーがある。懸命に取り組んでいる。そして今日、この勝利というご褒美を自分たちに贈ることができた」と述べた。

シーズンに向けて勢いを築く

最近はゴールを重ねているオカフォーだが、今季のプレミアリーグではまだ一度も90分間フル出場しておらず、試合を通じて力を発揮できる状態を目指している。トッテナム戦での終盤の決勝点や、チェルシー戦での2得点など、試合の流れを変えるプレーで欠かせない存在となった一方、長いシーズンを見据えてコンディションの維持に集中している。

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試合が立て込む冬場を前に、オカフォーは前向きな姿勢を保ち、懸命に取り組むことで出場機会を得続ける決意だ。「健康を保ち、懸命に練習し、笑顔を絶やさないこと。それができれば、毎試合チームを助けられる」と締めくくった。