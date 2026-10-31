チェルシー戦のマンチェスター・ユナイテッド選手採点：リサンドロ・マルティネスの退場が響き、キャリック率いるチームはスタンフォード・ブリッジで崩れる

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マンチェスター・ユナイテッドはロンドン西部でのチェルシー戦で後半に崩れ、0-2で敗れた。マイケル・キャリック率いるチームは前半こそ相手を上回ったが、複数の決定機を逃し、後半に入って失速した。

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後半開始5分にモーガン・ロジャーズが均衡を破った。63分には、コーナーキックの場面でリサンドロ・マルティネスがウェズレイ・フォファナを突き飛ばし、2枚目のイエローカードで退場。献上したPKをコール・パーマーに決められ、試合は事実上決着した。16位のユナイテッドは3連敗となり、降格圏との差はわずか1ポイントだ。

マンチェスター・ユナイテッドの選手採点は以下の通り。

GK・DF

センネ・ラメンス：7点 ロジャーズの巧みなループシュートにはなすすべがなく、パーマーのPKには手を当てたものの、ボールをゴールの隅へ押し込む形になった。セーブは7回を記録。なかでも85分、エステヴァンの強烈なシュートを手ではじき出したセーブが光った。

レニー・ヨロ：6点 右サイドバックとして安定したプレーを見せた。攻め上がって序盤にコーナーキックを獲得し、終盤にはダニー・ウェルベックを狙ったチェルシーの速攻を、素早いカバーで食い止めた。

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リサンドロ・マルティネス：2点 散々な出来だった。59分にロジャーズを繰り返し引っ張って警告を受けると、コーナーキックの場面ではボールに背を向けたままフォファナの顔を突き飛ばした。VARがこの行為を捉え、2枚目のイエローカードで退場するとともに、チェルシーの2点目につながるPKを献上した。先制点の場面でも、ロジャーズが難なく突破する中で後退したDFの一人だった。

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ハリー・マグワイア：5点 マテウス・クーニャの取り消されたゴールにつながるヘディングを決めた。一方、先制点の場面ではロジャーズに対して後退し、65分には警告を受けた。ただ、その直後にはパーマーの至近距離からのシュートを防ぐ重要なボールタッチも見せた。

ディオゴ・ダロト：5点 左サイドバックからの攻撃参加はほとんどなく、ユナイテッドの好機にもめったに絡めなかった。目立たず、印象に残らない一戦だった。

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MF

アンドレイ・サントス：5点 序盤は懸命に動いてチェルシーのリズムを崩し、ブライアン・エンベウモにボールを渡して有望な速攻を生み出した。しかし、先制点の場面ではロジャーズを止める位置まで寄せられなかった。退場を受け、66分にエイデン・ヘヴンと交代した。

カルロス・バレバ：5点 序盤に放ったシュートはファーサイドのポストをわずかに外れたが、ロメオ・ラヴィアとモイセス・カイセドを相手に存在感を示せなかった。58分にコビー・メイヌーと交代した。

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ブルーノ・フェルナンデス：5点 先発に復帰したが、19分にはエンベウモのパスで抜け出しながらシュートを大きくふかし、絶好機を逃した。その後もゴール前を横切るボールを送り込んだ。深い位置に蹴ったコーナーキックからクーニャの取り消されたゴールは生まれたものの、後半は大きく失速した。

FW

アマド・ディアロ：6点 ユナイテッドで最も活発だったアタッカー。遠距離からのシュートでペンダースにセーブを強いたが、完全に抜け出した場面では2度ともGKを破れなかった。なかでも前半終了間際の好機は決定的だった。打撲を負い、77分にジョシュア・ザークツィーと交代した。

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マテウス・クーニャ：5点 左サイドで先発。一度はユナイテッドに先制点をもたらしたと思われたが、至近距離からのフリックはVARによってオフサイドと判定された。スルーパスを受けた際にはトラップが大きくなり、ペンダースにボールを押さえられた。66分にメイソン・マウントと交代した。

ブライアン・エンベウモ：6点 ユナイテッドの効果的なカウンターをけん引。フェルナンデスの決定機につながる見事なパスを守備陣の背後へ送り、クーニャにもスルーパスを通した。フリーキックの際に規定の距離まで下がらず警告を受けたが、アディショナルタイムに放った強烈なボレーシュートはペンダースに触られ、クロスバーに当たった。

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途中出場選手・監督

コビー・メイヌー：5点 58分に出場し、12分後にパーマーを引っかけて警告を受けた。最後まで試合のペースに乗れなかった。

エイデン・ヘヴン：5点 退場後の守備を立て直すため、66分に投入された。すでに試合の流れがユナイテッドから離れつつあり、影響を与える機会はほとんどなかった。

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メイソン・マウント：5点 66分にクーニャに代わって古巣との試合に出場する際、ブーイングを浴びた。マウントの不安定なボールタッチからチェルシーのカウンターを許し、エステヴァンの取り消されたゴールにつながった。

ジョシュア・ザークツィー：5点 2人をかわして遠距離からペンダースに向けて強烈なシュートを放ち、エンベウモの終盤のボレーシュートにつながるコーナーキックも獲得したが、86分には警告を受けた。

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マイケル・キャリック：4点 キャリックのプランは前半45分間は機能したが、後半のチームの規律の欠如が高くついた。ユナイテッドは公式戦9試合未勝利で、1988年以来最悪の成績となり、キャリックは厳しい立場に置かれている。