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チェルシー対マンチェスター・シティの試合は、テレビ局とオンラインライブストリームで視聴できます。

チェルシー対マンチェスター・シティのFAカップ決勝はViaplayでライブ配信。

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チームニュース＆メンバー

チェルシーについては、現時点で怪我や出場停止の公式情報は確認されておらず、予想スタメンも未発表です。キックオフが近づき、詳細が入り次第更新します。

マンチェスター・シティも負傷者・出場停止の公式発表はなく、予想スタメンも未公表です。試合が近づき次第、最新情報を更新します。

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

最近の調子

チェルシーは不安定な調子で決勝戦に臨む。直近5試合は1勝2分2敗。 直近はプレミアリーグでリヴァプールと1-1の引き分け、その前はノッティンガム・フォレストに1-3、ブライトンに0-3で敗れた。唯一の勝利はFAカップ準決勝のリーズ・ユナイテッド戦（1-0）で、5試合合計5得点6失点。

一方、マンチェスター・シティは直近5試合で4勝1分。直近はクリスタル・パレスに3-0で勝利し、その前もブレントフォードを3-0で下した。 唯一の失点はエバートンとの3-3の引き分け。5試合で12得点4失点で、FA杯サウサンプトン戦（2-1）の勝利も含まれる。

過去の対戦成績

直近5試合はシティが3勝2分と圧倒。4月初めのスタンフォード・ブリッジでは0-3、前半戦のエティハド・スタジアムでは1-1だった。 直近5試合でチェルシーは合計5得点、シティは11得点。