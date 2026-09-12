チェルシー対ハル・シティ（2-2）後、ジョレル・ハトがイングランドメディアで厳しい批判を浴びている。オランダ代表で9試合出場のハトは、ブルーズの最初の失点で痛恨のミスを犯し、ハーフタイムにシャビ・アロンソ監督によって交代を命じられた。

ハルは28分、突然同点に追いついた。左サイドでライアン・ジャイルズが対人戦を制してゴール前へボールを送り込むと、ハトは状況判断を完全に誤った。ベッルーミがその隙を逃さず、マルティネスの横を鋭いシュートで破って1-1。このプレーを中心に、ハトは今まさに非難の的となっている。

「最初の失点では、クロスのバウンドを見誤った左サイドバックに真っ先に批判の矛先が向けられるだろう」とデイリー・エクスプレスは伝え、『悪夢のような出来』と評した。「攻撃面でもほとんど何も見せられず、ハーフタイムで交代となったのも驚きではなかった」

ロンドン・イブニング・スタンダードも同様に感心しておらず、ハトに採点3をつけた。「クロスの対応を完全に誤り、それによってハルが先制点を奪うことを許した。攻撃ではいくつか良い場面もあったが、本当に印象を残すには至らなかった。ハーフタイムで交代となったのは大きな驚きではなかった」

スポーツ・イラストレイテッドもまたハトの不安定なプレーを見逃さなかったが、その主因は新たなポジションにあったとしている。「左ウイングバックとして今季ここまで輝きを放っていた役割ではなく、左サイドバックとして難しい前半を過ごし、交代となった。ハルの同点弾ではバウンドを見誤っており、あれは初歩的なミスだった」

ハトの不運なパフォーマンスは、シャビにとって初のオランダ代表メンバー発表が近づく中で、何とも嫌なタイミングで起きた。それでもチェルシーのシャビ・アロンソ監督は、試合後にこのオランダ人選手を切り捨てることはしなかった。

「あの交代は単純に戦術的なものだった」と彼は記者会見で説明した。「我々は別の特長を持つ選手を求めていた。ペップ（チャバリア、編集部注）とジョレルとともに変化をもたらせる選手だ。それがあの判断だった」