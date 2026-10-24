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ロベルト・デ・ゼルビ監督率いるトッテナム・ホットスパーは、ボール保持で上回り、組織的な守備を生かして、スタンフォード・ブリッジで2-0の快勝を収めた。前半はスコアレスに終わったが、トッテナムは戦術的な粘り強さで、リズムをつかめず、最後は10人で試合を終えたチェルシーを攻略した。

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スタンフォード・ブリッジでの戦術的な構図は、試合を支配するトッテナム・ホットスパーと、対応に追われていら立ちを募らせるチェルシーというものだった。ロベルト・デ・ゼルビ監督はボール保持を徹底する明確な方針を掲げ、チェルシーのプレスを誘い出してウイングバックの背後に生まれるスペースを突こうとした。流動的なビルドアップと高い技術による安定したボール保持を通じて、トッテナムはホームの観客と相手の勢いをそぎ、ボールを持てずに守り続けることで守備の形が崩れるのを待った。

中心選手のジョアン・ペドロを欠くシャビ・アロンソ監督は、カウンターを狙う戦略を選んだ。チェルシーはミドルブロックを安定させ、縦に速い攻撃でトッテナムの攻守の切り替えを突こうとした。しかし、長い時間ボールを保持できず、支配率はわずか32％。チェルシーは守備に追われ続け、最終的に規律を欠いて終盤に決定的な2失点を喫した。

チェルシーの戦術的布陣

アロンソ監督は、トッテナムの幅を使った攻撃に横方向で対応できるよう、3-4-2-1の布陣を採用した。マクサンス・ラクロワ、レヴィ・コルウィル、ジョシュ・アチェアンポンの3バックにはラインをコンパクトに保つ役割を課し、ウイングバックのペドロ・ネトとヨレル・ハトには、相手の攻勢が続く場面で下がって5バックを形成することを求めた。プレスをかけ始める位置は通常、ハーフウェーラインだった。チェルシーはトッテナムのセンターバックにボールを回させつつ、モイセス・カイセドが構える中央のエリアにボールが入ると、素早く寄せて奪おうとした。

ボールを持った場面では、チェルシーに普段の流動性がなかった。攻撃をつなぐジョアン・ペドロが不在で、コール・パーマーとペドロ・ネトは孤立することが多かった。ビルドアップはモーガン・ロジャーズを狙う縦へのロングボールに大きく依存したが、トッテナムの高い最終ラインと積極的なパスカットによって、その攻撃手段も限られた。チェルシーのパス数は相手の639本に対してわずか287本。ほとんどの時間、ボールを追いかける側だったことを物語る。試合が進むにつれて守備の負担が響き、冷静さを失ったパーマーは80分に2枚目のイエローカードを受けた。これにより、戦術を立て直す望みは事実上断たれた。

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トッテナム・ホットスパーの戦術的布陣

デ・ゼルビ監督の4-2-3-1は、ポジショナルプレーと忍耐強さを示す見事なものだった。サンドロ・トナーリとマテウス・フェルナンデスのダブルボランチが安定した土台を築き、サイドバックが高い位置で幅を取れるようにした。戦術の中心は、チェルシーのウイングバックを前に誘い出してから、素早く逆サイドへ展開することだった。支配率68％を維持したトッテナムは試合のテンポを握り、チェルシーの守備ブロック全体を繰り返し左右に動かして、ハーフスペースに隙が生じるのを待った。

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トッテナムのプレスも洗練されていた。無秩序に高い位置から追うのではなく、連動した対人重視の守備によって、チェルシーがカイセドを経由してボールを運ぶことを阻んだ。ボールを失うと、ジェームズ・マディソンとモハメド・クドゥスを中心に即座に奪い返しに動き、チェルシーに効果的な攻守の切り替えを許さなかった。こうした敵陣での優勢が、最終的に先制点につながるミスを誘った。77分のチェルシーGKマイク・ペンダースによる不運なオウンゴールは、継続的な圧力とゴールエリア内への危険なボールが直接の原因だった。

戦術的な駆け引き

勝負を分ける攻防は中盤の中央で繰り広げられた。デ・ゼルビ監督が起用した、マルムシュ、マディソン、クドゥス、テルからなる機動力の高い前線の4人は、チェルシーの中盤の2人に対して絶えず数的優位をつくった。カイセドは懸命に動いたものの、トッテナムは3人目の動きを使ってアタッキングサードに侵入し、その脇を突破することが多かった。チェルシーは数的にもフィジカル面でも劣勢に立ち、支配率32％にとどまったことで、中盤の選手たちは仕掛ける側ではなく、常に対応する側に回った。

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試合を決定づけたのは戦術変更ではなく、圧力の積み重ねだった。ペンダースのオウンゴールでチェルシーの踏ん張りは崩れ、続いてパーマーが2度目の警告で退場。ホームチームは戦術的に打つ手を失った。デ・ゼルビ監督のチームは規律を保ち、慌ただしく攻守が入れ替わる展開に引き込まれることなく、数的優位を生かして87分のテルのゴールで勝負を決めた。

試合中の修正

デ・ゼルビ監督は積極的に選手を交代し、後半の早い時間帯にマディソンに代えてコナー・ギャラガーを投入。守備の強度を高め、プレスに新たな活力を加えた。さらに65分にはペドロ・ポロとドミニク・ソランケを同時に投入し、ボックス内でのフィジカル面の存在感と右サイドからのボール供給を強化した。チェルシーに疲れが見え始めた頃、こうした交代によってトッテナムの攻撃は高い強度を維持した。

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アロンソ監督はマルコ・パレストラとエステヴァンを投入し、攻守の切り替えにスピードを加えて対抗しようとした。しかし、警告と退場に関わる問題で戦術プランは崩れた。パーマーの退場後、チェルシーは急造の4-4-1を余儀なくされ、試合の主導権をさらに失った。88分のダニー・ウェルベック投入は最後の賭けだったが、遅すぎた。すでに、アウェーチームの優れたパス回しと中盤での数的優位によって、戦術的な勝負はついていた。

最終的に、トッテナムの戦術的規律とボール保持を重視する方針の徹底が、チェルシーを消耗させた。試合の3分の2にわたってチェルシーに守備を強いることで、デ・ゼルビ監督は最後の15分間、自チームがより体力を残し、冷静に戦える状況をつくった。敵陣で圧力をかけ続け、チェルシーの規律の乱れを突いたトッテナムは、戦術面での優位を0-2という結果につなげた。アロンソ監督には、攻撃面で結果を出せなかったことと、圧倒された中盤を悔やむ結果となった。