プレミアリーグ - プレミアリーグ Stamford Bridge

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チェルシー対トッテナム・ホットスパー戦は、以下のテレビ局またはオンラインライブストリームで視聴できます。

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チームニュース＆メンバー

チェルシーはギッテンズとエステバオが負傷で欠場。ホームチームの予想スタメンはヨルゲンセン、ハト、コルウィル、フォファナ、グスト、ククレラ、フェルナンデス、カイセド、サントス、パーマー、ペドロ。

トッテナムは選手層が手薄で、シモンズ、ソランケ、ビカリオ、オドベルト、クルセフスキ、ロメロ、クドゥスが負傷欠場。 スパーズの予想スタメンは以下の通り：キンスキー；ポロ、ファン・デ・ヴェン、ダンソ、ウドギー；コロ・ムアニ、テル、パルヒニャ、ベンタンクール、ギャラガー、リシャルリソン。出場選手に変更がある場合はキックオフ直前に更新される。

最近の調子

チェルシーは調子が上がらないままこの試合を迎える。直近5試合は1勝2分2敗。 直近のFAカップ決勝ではマンチェスター・シティに1-0で敗れ、プレミアリーグではリヴァプールと1-1で引き分けた。ホームでのノッティンガム・フォレスト戦は3-1で落とし、守備の課題が露呈した。唯一の光明はFAカップのリーズ・ユナイテッド戦での1-0の勝利である。

トッテナムは直近5試合で2勝2分1敗。アストン・ヴィラ戦とウルヴァーハンプトン戦でアウェー勝利を収めたが、サンダーランドには1-0で敗れた。直近はリーズ・ユナイテッドと1-1の引き分け。

対戦成績

直近のプレミアリーグ5試合ではチェルシーが4勝、トッテナムが1勝とチェルシーが優勢だ。 直近の対戦は2025年11月で、トッテナムのホームでチェルシーが1-0で勝利。2024年12月にはホワイト・ハート・レーンで4-3の接戦を制し、チェルシーの攻撃力が光った。

順位

プレミアリーグの順位表では、チェルシーが10位、トッテナム・ホットスパーが17位。チェルシーは欧州カップ戦出場圏内だが、その可能性を維持するにはこの試合に勝つ必要がある。