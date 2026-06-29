チェルシーは、マンチェスター・シティがエンツォ・マレスカ氏を2029年夏までトップチーム監督に招聘したと発表した直後、同氏を批判する公式声明を出した。

マンチェスター・シティは本日、イタリア人のエンツォ・マレスカ氏を3年契約で監督に任命し、2029年夏までその職に就くと発表した。

チェルシーは沈黙を破り、公式声明で2025-2026シーズンは「極めて期待外れ」だったと表明。その一因として、マリスカがシーズン半ばに突然辞任し、技術陣が混乱したことを挙げた。

クラブは、マレスカが昨秋から「シーズン終了後にマンチェスター・シティのペップ・グアルディオラの後任になる可能性がある」と経営陣に伝えており、チェルシーの幹部は彼がマンチェスター・シティの監督職を強く希望していたことを認識していたと指摘した。 長期契約の一方的な解除はできないにもかかわらず、その実現に全力を注いでいた。

クラブは、2025年12月にマレスカが突然辞任を申し出たことを「失望させる行為」と断じた。就任からわずか1年にもかかわらず、「彼の心と頭はすでに別のクラブと機会に向かっていた」と強調した。

チェルシーはシーズン中の監督交代を望まなかったが、クラブの理念とチームの安定を守るため、シーズン終了まで職務を全うしないマレスカの辞任を受け入れるしかなかったと強調した。

クラブはマンチェスター・シティと金銭補償を含む秘密和解を締結し、マレスカ氏とも別途金銭補償で合意したが、金額は非公表とした。

最後にチェルシーは、新監督シャビ・アロンソへの全幅の信頼を表明。彼の戦術眼とプロ意識を称え、クラブとサポーターが求める成功へ導く資質があると強調した。

関連記事：

エジプト代表のスター選手「エジプトはアフリカ最強…ワールドカップで遠くまで進む」