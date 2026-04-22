チェルシーは解任したロゼニオールに数百万ポンドを支払うと、ロマーノが訂正。

チェルシーは1月初め、リアム・ローゼニオール氏に2032年夏までの高年俸契約を提示した。しかし3か月余りで関係は決裂。クラブは41歳の同監督に多額の違約金を支払う。

英紙『デイリー・ミラー』によると、ローゼニオールはスタンフォード・ブリッジから約2760万ユーロを受け取る見込みだが、特定の条項で金額が減る可能性もあるという。

移籍市場専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏も、複数年契約に該当条項があることを確認。チェルシーが今後数年間で全額を支払うわけではないが、ロゼニオールは多額の補償金を得る。

プレミアリーグ参入後、チェルシーが解任監督に支払った総額は1億8000万ユーロ超。最高額はアントニオ・コンテの約3000万ユーロで、ジョゼ・モウリーニョは2007年に2650万ユーロを受けた。トゥヘル、ポッター、マレスカ、ポチェッティーノも多額の違約金を得ている。

英メディアは、プレミアリーグとチャンピオンズリーグでの不振と選手たちの信頼喪失を解任理由と伝えている。

後任は当面、カラム・マクファーレンが務め、初陣は日曜のFAカップ準決勝リーズ戦だ。

プレミアリーグでは7位に落ち込み、カンファレンスリーグの出場権圏内にとどまっている。