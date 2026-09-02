ラミン・カマラのASモナコからチェルシーへの移籍は、結局実現しないことになった。ファブリツィオ・ロマーノ氏は火曜日、その特徴的な「here we go」とともに移籍成立を伝えていたが、モナコが最終的に撤回した。

ロマーノ氏によると、火曜夜にモナコとチェルシーは22歳のMFの移籍について原則合意に達していた。この取引には5500万ユーロが絡んでいたという。

だが、その後まもなくロマーノ氏はXで再び発信し、この取引は成立しないと伝えた。書面上の合意があったにもかかわらず、モナコが最終的に白紙に戻したという。

これにより、移籍市場のエキスパートである同氏によると、チェルシーは怒りをあらわにした。ロンドンのクラブは、これを「非常にプロフェッショナルさを欠いたやり方」だと受け止めているようだ。

モナコはデッドライン・デーに、もう1件の大型売却を成立させることを望んでいた。その候補は2人で、フォラリン・バログンのエヴァートン移籍と、カマラのチェルシー移籍だった。

去るのはバログン（25）になるように見えたが、メディカルチェックが障害となった。その結果、モナコはカマラについてチェルシーとの交渉を再開し、さらに合意にまで達していた。

だがモナコは、メディカルチェックに不透明さが残る中でもなおバログンの獲得を望んでいたエヴァートンとも連絡を取り続けていた。新たな合意に達したことで、モナコはその移籍に全面的に動き、カマラは残留しなければならなくなり、これがチェルシーの怒りを招いた。

なお、バログンの移籍も結局は実現しなかった。Sky Sportsによると、このFWはイングランドのクラブへの移籍に前向きではなかったという。モナコはその後、あらためてカマラをチェルシーに売却することを望んだが、締め切り直前ではそのための時間がもう残されていなかった。