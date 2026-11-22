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リーズ・ユナイテッドがプレミアリーグでチェルシーを4-1で下し、1999年以来となるスタンフォード・ブリッジでの勝利を挙げた。ドミニク・キャルバート＝ルーウィンはチームメイトに喜びをかみしめるよう呼びかけた。好調のストライカーは後半に重要なPKを決め、シャビ・アロンソ率いるホームチームはリーズの絶え間ない激しさに対応できなかったと語った。

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キャルバート＝ルーウィン、待望のスタンフォード・ブリッジでの勝利を喜ぶ

ドミニク・キャルバート＝ルーウィンは、リーズ・ユナイテッドがプレミアリーグでチェルシーに4-1で大勝した喜びをかみしめるようチームに呼びかけた。自身も得点に貢献し、リーズは1999年以来となるスタンフォード・ブリッジでの勝利を手にした。ストライカーは後半、ノア・オカフォーの2得点の間に重要なPKを力強く決め、途中出場のブレンデン・アーロンソンが後半アディショナルタイムに4点目を加えた。

リーズが順位表の6位に浮上すると、アウェーサポーター席とビジターチームのロッカールームは歓喜に包まれた。「最高の気分だ」とキャルバート＝ルーウィンは語った。「試合後の僕たちの喜び方を見れば分かると思う。プレミアリーグで勝つのはいつだって素晴らしい。特にスタンフォード・ブリッジのような場所でのアウェー勝利だから、喜びを味わわないとね」

絶え間ない激しさでアロンソ率いるチェルシーを圧倒

リーズは前半半ば、チェルシーで初先発したエマニュエル・エメガに先制点を奪われたが、3分以内にオカフォーが同点に追いついた。ダニエル・ファルケ率いるチームは後半に入っても勢いを落とさず、プレスの強度を高めた。シュートがモーガン・ロジャーズの腕の高い位置に当たってPKを獲得すると、チェルシーを圧倒した。

「相手はおそらく、もっと反撃してくると予想していた。でも僕たちは前半の立ち上がりとまったく同じように、激しく後半に入った」とキャルバート＝ルーウィンは説明した。「今日の相手はそれに対応できなかったと思うし、それがスコアにも表れた」

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充実したコンディションがストライカーの自信を支える

キャルバート＝ルーウィンは試合を通じて空中戦で脅威となり、序盤にはヘディングでエミリアーノ・マルティネスが守るゴールのクロスバーをたたいた。その後、PKをゴール隅に決めた。代表ウィーク中にイングランド代表としてマドリードで勝利を収めたばかりのFWは、この堂々としたプレーを自身の身体的なリズムによるものだと語った。

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「今は体の状態が良く、サッカーを本当に楽しんでいる」とキャルバート＝ルーウィンは明かした。「そう感じてピッチに立つと、誰とでも戦えると思える。だから今は自信に満ちている。素晴らしい7日間だったし、戻ってきて素晴らしい結果を出せた」

上位6位を争うリーズ、勢いを増す

この勝利で、キャルバート＝ルーウィンにとって忘れられない1週間が締めくくられた。リーズは週末の残りの試合を前に6位へ浮上し、ファルケの下で力をつけていることも示した。オカフォーがゴール前で決定力を発揮し、チーム全体が自信に満ちる中、リーズは大きな勢いを持って試合が立て込む冬の日程に臨む。

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一方、敗れたチェルシーのアロンソは、次の金曜夜に行われるノッティンガム・フォレストとのアウェー戦を前に、立て直しの答えを探すことになる。