チェルシーはリアム・ローゼニオールを解任した

チェルシーは水曜日、リアム・ローゼニオール監督との契約を即時解除したと発表した。1月に就任した同監督の解任は、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンに0-3で敗れた翌日に決定した。

クラブは公式サイトで「チェルシーの皆を代表し、リアムとスタッフ陣の献身に感謝したい。彼はシーズン半ばから、常に誠実さとプロ意識で働いた」と発表した。

「軽率な決定ではないが、今シーズンはまだ多くが懸かっているにもかかわらず、最近の成績とパフォーマンスは期待を下回った。チェルシーの全員が、リアムの今後の活躍を祈っている」と首脳陣は付け加えた。

声明はさらに、カルム・マクファーレンがシーズン終了まで暫定監督を務め、欧州カップ戦出場権とFAカップでの勝ち残りを目指すとも述べている。

ロゼニオールは1月初めにエンツォ・マレスカの後任として就任したが、チームはプレミアリーグで順位を落とし、CLラウンド16でもパリ・サンジェルマンに完敗した。

プレミアリーグでは5試合連続で得点なく敗れ、首脳陣は契約期間を残しての解任を決断した。

ファンもかねてからロゼニオール解任を要求。火曜のブライトン戦0-3敗北後、アウェー席は不満と怒りで沸き立った。