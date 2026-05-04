チェルシーはホームでノッティンガム・フォレストのBチームに完敗した

チェルシーは月曜のプレミアリーグで再び1-3と敗れ、6連敗。

木曜のヨーロッパリーグ準決勝第2戦に備え主力を温存したフォレストは、開始3分で元NECのFWタイウォ・アウォニイがヘディングで先制した。

スタンフォード・ブリッジには即座に絶望感が漂った。このチームがこの悲劇的な連敗を終わらせられる兆しはどこにも見当たらなかったからだ。エンツォ・フェルナンデスが素晴らしいシュートでポストを叩いたものの、試合開始15分後には懸念はさらに深まるばかりだった。

マロ・グストがペナルティエリア内でアウォニイのユニフォームを引っ張ったため、アンソニー・テイラー主審はVARを確認しPKを宣告。イゴール・ジェズスが冷静に0-2とした。

ハーフタイム間近、18歳デビューのジェシー・デリーがザック・アボットとの激突で意識を失い、担架で運ばれた。容体は不明。

その直前テイラー主審がPKを宣告していたため、コール・パーマーにチェルシーを試合に引き戻すチャンスが訪れたが、彼はマッツ・セルスとの一対一を失敗。後半に入っても流れは好転せず、52分にはアウォニイが3点目を奪いスコアは0-3となった。

ロベルト・サンチェスとモーガン・ギブス＝ホワイトが衝突で退場した後、ジョアン・ペドロがロンドン勢の得点 drought に終止符を打つかに見えた。 リバウンドをヘディングで押し込んだがオフサイドで取り消された。しかしロスタイム、見事なオーバーヘッドで1-3とし、試合を決めた。

この結果、チェルシーは欧州カップ戦出場権争いをさらに厳しくし、一方のフォレストは残留をほぼ確定。さらにフォレストはヨーロッパリーグ第2戦でアストン・ヴィラをホームに迎え、1stレグの1-0リードを守りたい。