チェルシーはアンフィールドで2ヶ月ぶりとなるプレミアリーグの勝ち点を得た。

土曜のホームゲームでリヴァプールはチェルシーと1-1で引き分けた。グラヴェンベルクの先制点で始まったが、終盤に追いつかれた。この結果、リヴァプールのCL出場権は未だ確定せず。6連敗中のチェルシーは貴重な勝ち点1を得た。

アンフィールドで行われたこの試合では、5人のオランダ人選手が先発。リヴァプールはスロット監督がファン・ダイク、グラヴェンベルク、ガクポ、フリンポンを起用し、チェルシーはハトを先発させた。

序盤はリヴァプールが優位に立ち、開始早々に先制。ングモハのパスからグラヴェンベルクがペナルティエリア外から右足でクロスバーを射抜くようなシュートを決めた。直後、ファン・ダイクがフリーで放った2点目のチャンスは枠を外れた。

流れはチェルシーへ。マルク・ククレラが仕掛け、35分にはエンツォ・フェルナンデスの直接FKが壁を抜けママルダシュヴィリを破り1－1となった。

チェルシーは前半終了間際にコール・パーマーのゴールがオフサイドで取り消され、直後にはリバプールもカーティス・ジョーンズの得点が認められなかった。

後半はチェルシーの勢いが衰え、リヴァプールが押し返す。ソボスライのシュートはポストを叩き、ファン・ダイクのヘディングはクロスバーを直撃した。

試合終盤、両チームとも勝利を目指したが得点は生まれず。チェルシーはプレミアリーグで連敗を止め、3月4日以来の勝ち点1を獲得。一方のリヴァプールはシーズン終盤に差し掛かり、チャンピオンズリーグ出場権の獲得は still not 100% secure。