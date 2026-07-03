チェルシーの関心を踏まえ、チャカが最終決断

英メディアは、スイス代表MFグラニット・シャカが去就を決断したと伝えた。 彼は最近、チェルシー移籍の噂があったが、スペイン人監督チャビ・アロンソの下で再びプレーすることになりそうだ。両者は以前バイエル・レバークーゼンで共にプレーし、2023-2024シーズンに国内2冠を達成している。

スカイ・スポーツによると、サンダーランドの主将である同選手は、クラブがチェルシーからの正式オファーを拒否したため残留を決めたという。

クラブは日曜、チェルシーが提示した800万ポンドのオファーを拒否した。 クラブは、プレミアリーグ復帰初年度の中心選手であり、スイス代表でもある同選手を、いかなる状況でも売却しない方針を明確にした。

当初チャカはオファーを検討し、スタンフォード・ブリッジへの移籍に前向きだった。ドイツで成功を収めたアロンソの下で再びプレーしたいという思いがあったからだ。

しかし、クラブ首脳陣との集中的な協議を経て、チャカはクラブへの献身を再表明し、残留を決意した。

来季のヨーロッパリーグ出場やクラブの長期ビジョンも残留の決め手となった。 サポーターとの強い絆も残留の決め手となった。

クラブはチャカをピッチ内外的リーダーと位置づけ、新シーズンも指導的役割を期待する。昨夏1300万ポンドで加入した彼は、残り2年の契約を満了する意向だ。